¿Quién no ha tarareado (más de una vez) la canción We Are Family? Muy pocos, seguro. Los autores de este mítico tema no son otros que Sister Sledge, una de las bandas más veteranas de la escena norteamericana y que este domingo ha alzado el telón de una nueva edición del Port Adriano Music Festival.

Los éxitos de siempre del conjunto estadounidense hicieron las delicias de las miles de personas que asistieron a esta primera velada de un evento que ya es un clásico del verano mallorquín y que se prolongará hasta el próximo 10 de agosto. El line up de la banda, que hoy en día conjuga a artistas de diferentes generaciones de esta familia, se maneja como pez en el agua sobre el escenario; no en vano, llevan décadas haciendo bailar a todo el planeta con hits como el citado We Are Family, He’s the greatest dancer o Thinking of you, entre muchísimos otros temas. La fiesta solo acaba de comenzar en el Port Adriano Music Festival 2024, seguirá el 2 de agosto con Youssou N’Dour & Le Super Étoile de Dakar. Un día más tarde, el 3 de agosto, será el turno de Toquinho y Camilla Faustino, y los emblemáticos Alphaville, autores de la archiconocida Forever young, pondrán el broche del sábado 10.