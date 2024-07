La 14 edición del Atlàntida Mallorca Film Fest llega este fin de semana a su final con la gala de clausura que, en esta ocasión, estará protagonizada por Michael Douglas y, como ya va siendo tradición, la presencia de la reina Letizia. Además del cine, la música también centra muchos de los planes de ocio para estos días, sobre todo con el concierto del sábado de la mexicana Julieta Venegas en el Mobofest (Porreres) y del domingo con Ricky Martin (Trui Son Fusteret).

Cine

Una de las citas más importantes del cine en las Islas, el Atlàntida Mallorca Film Fest, baja este domingo el telón de su 14 edición con dos invitados de lujo: Michael Douglas y la reina Letizia. La estrella de Hollywood, muy vinculada con la Isla y especialmente Valldemossa, donde recientemente ha celebrado su 80 cumpleaños como uno más, recibirá este domingo el premio honorífico Masters of Cinema. Douglas, ganador del Premio Oscar, es sin duda el artista que sobresale más en esta edición y recibirá el premio a su laureada y extensa carrera cinematográfica. Estará acompañado del guionista Montxo Armendáriz que también ha sido Masters of Cinema de este año. Se proyectará Historias del Kronen, un hito del cine español que reunió a más de 700.000 espectadores en las salas, compitió en el Festival de Cannes y encumbró la carrera de su cuarteto protagonista.

Conciertos

El verano es la época de los conciertos -al aire libre- por excelencia, a menudo como parte de un festival o un ciclo. Es el caso del Mobofest, uno de los festivales musicales más importantes de la Part Forana -y sin duda, de Mallorca en general- que este año tiene como cabeza de cartel internacional a la mexicana Julieta Venegas, artífice de éxitos como Limón y sal, Me voy o Andar conmigo. El día antes, el viernes, el Parc de n'Hereveta de Porreres también acogerá a la canaria Valeria Castro, que acaba de emerger en el panorama musical, también ha estado nominada recientemente a los Grammy latinos y a un Goya a Mejor Canción Original por La canción de Andrea, banda sonora de la película homónima de Manuel Martín y que ha lanzado junto a Vetusta Morla. El viernes, otra cita importante será la de Mestizo, que presentará su nuevo proyecto, Säcra, en el ciclo Es Jardí del Mallorca Live Festival, en Calvià.

Asimismo, Trui Son Fusteret acoge a otra estrella este domingo: Ricky Martin. El puertorriqueño hará vivir la vida loca a los palmesanos -y todos los que se acerquen al recinto- para hacer bailar al público con sus canciones tan míticas como Livin' la vida loca, María o, más recientemente, La mordidita. Por si fuera poco, de nuevo el domingo, Sister Sledge abrirá la duodécima edición del Port Adriano Music Festival (PAM) Esta formación tiene el honor de haber puesto «la banda sonora a innumerables vidas». Procedente de Filadelfia, este conjunto se ha convertido en un nombre familiar y un «símbolo de unidad con su éxito mundial de 1979 y su icónico álbum We Are Family». El grupo vocal es responsable de algunos de «los mayores himnos de baile de todos los tiempos»: Lost in Music, He’s the Greatest Dancer, Thinking of You y, cómo no, We Are Family.

Para los amantes del jazz, la asociación s'Escat de Manacor acoge este sábado una propuesta que, además de jazz, está protagonizada por el flamenco: el conjunto RVL Flamenco Jazz Group. RVL Flamenco Jazz Group está compuesto por Ana Ayala (flauta travesera), Itziar Mendivil (saxo alto), Roger Herrero (piano), Miquel Bennàssar (bajo eléctrico) y Pau Planas (batería), compañeros del Conservatori del Liceu con trayectorias muy diversas que han hecho de estos dos estilos musicales el hilo conductor de su proyecto. A su vez, entremezclan jazz y flamenco con otros géneros, como la música clásica, la música cubana, música tradicional argentina y mallorquina, entre otros. La decisión de fusionar flamenco y jazz está motivada por el carácter de la formación y el trasfondo jazzístico de los propios músicos, alternando con composiciones propias y de referentes del género como son Paco de Lucía, Chano Domínguez, Jorge Pardo o El Niño Josele.