Los Delinqüentes preparan su vuelta a la acción. El Canijo de Jerez, cantante y fundador del grupo de Jerez, confirmó el pasado domingo en una entrevista con este periódico que la banda se encuentra planeando de qué manera y que forma tendrá un regreso más que esperado desde que la banda se disolviera en el año 2012.

«Ahora con mi compadre Diego ‘Ratón’ y el hermano de 'er Migue' sacaremos las maquetas que están descatalogadas donde habrá temas inéditos y también estamos pensando hacer una gira como Los Delinqüentes», explica el músico garrapatero y añade que «no sabemos qué será exactamente. Si una gira aniversario o un homenaje a 'er Migue' pero tenemos el run-run de hacer algo. Si no surge, pues nada, pero los astros se están alineando para que más pronto que tarde Los Delinqüentes demos una sorpresita».

Sobre su carrera en solitario, Marcos del Ojo, su nombre real, afirma que «voy a terminar con El Canijo de Jerez una temporadita; en primavera acabo. Desde 2012 que empecé en solitario no he parado. Un año dos o tres, no lo sé pero vamos a hacer una parada larga y luego ya veremos».

Pero el cantante andaluz no piensa estar quieto ya que «quiero experimentar el rock progresivo y para ello estoy montando un proyecto con un grupo de Santander que se llama Los Estanques. Nos hemos propuesto sacar un disco a medias. Ya hemos grabado dos canciones. Muy interesantes, muy Triana, muy Pink Floyd. Tienen un rollo muy guapo que los fans de El Canijo de Jerez van a decir 'ostia ¿esto que carajo es?'».

Aunque no existe nada cerrado formalmente y todavía se estudia la fórmula y el momento en le que se llevará a cabo la reunión, El Canijo cuenta que «no sabemos si será para 2026 o 2027». Los que si parece claro es que la reunión de Los Delinqüentes parece más cerca que nunca».