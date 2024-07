Partiendo de preguntas existenciales sobre la vida misma, el artista Toni Font inaugura esta tarde, a las 19.00, la exposición Existencialisme geomètric en la galería Marimón, con motivo de celebrar su 26 aniversario.

Fruto de la luz filtrada a través de unas persianas, Font empezó a trabajar sobre obras que han obtenido como resultado una «geometría abstracta». A partir de aquí, «empecé a unirlas, cortándolas, separándolas, uniéndolas, para crear una nueva geometría», esclarece el artista.

La exposición reúne 12 piezas que resumen sus 24 años de trabajo, recogiendo «una contraposición entre el lenguaje mío de la geometría, de la geometría abstracta, paralelo a una persona que siempre está en constante evolución y planteándose preguntas». Además, reconoce que son piezas seleccionadas especialmente para la ocasión. Por ende, «será la primera vez que se enseña en una galería esta combinación de un lenguaje nuevo con el 26 aniversario, por lo que creo que va a ser un binomio interesante».

Asimismo, explica que todo su proceso evolutivo de creación parte de la fotografía. Así pues, es a partir del posterior análisis de esas instantáneas cuando su lenguaje artístico se va adaptando a aquellos elementos que le da la fotografía, pues «una buena fotografía no solamente habla o plasma lo que vemos en la realidad, sino que también es lo que hay detrás, si hay soledad, si hay miedos, evolución, empatía o inseguridades».

Según explica, en 2020 ya tenía programado exponer piezas propias en la Marimón de Can Picafort, no obstante, debido al confinamiento no pudo realizarse, aún así Font siguió trabajando y cuatro años más tarde, Biel Perelló, director de la galería, ha vuelto a confiar en él para llevar a cabo la que es hoy su primera exposición individual en Palma. Por lo que confiesa que es toda una sorpresa ser el protagonista en este día tan especial para la galería.

También indica que hay momentos en los que necesita liberarse del estudio, es entonces cuando termina en lugares determinados hablando consigo mismo. En este sentido, confiesa: «Puedo terminar con soledad en casa, o estar en soledad en un paisaje o en un viaje. Todo ese contexto habla de mis necesidades, y a partir de mis inquietudes, el campo creativo va evolucionando».

Igualmente, concluye que es «una persona en constante búsqueda, evolucionando e intentando realizar nuevos y mejores trabajos, así como explorar nuevos caminos para la creación».