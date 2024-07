Jazz, soul, country, folk y condimentos bluseros se refugian bajo un gran manto pop. A grandes rasgos este sería el retrato robot del sonido de Dayna Kurtz, una artista con una dilatada trayectoria y una voz profunda y bien matizada. Ha publicado varios trabajos como solista, aunque el último lo publicó el año pasado como vocalista de Lulu and The Broadsides, un impetuoso proyecto que reivindica la dimensión más bailable del sonido de Nueva Orleans, donde vive Kurtz desde hace años. El ciclo WOMEN don´t WAIT for WAITS acoge este miércoles, a partir de las 21.00, a esta artista arropada por la guitarra de Robert Maché (miembro de Continental Drifters) en el Claustre del Convent de Muro.

Aunque la música es una emoción irracional, ¿alguna vez ha llegado a explicarse por qué ha conquistado a tanta gente?

La música evoca lo innombrable. Incluso cuando las letras son directas, la música establece una conexión con nuestros corazones.

Con tanto halago del público y la prensa, ¿alguna vez sintió que corría peligro de aburguesarse?

Eso implicaría un mayor grado de éxito del que he logrado. Según la mayoría de los estándares, estoy bastante bajo tierra.

¿Cuál de sus canciones le hace sentir más vulnerable?

Cualquiera que haya escrito más recientemente.

Ha incursionado en diferentes géneros de raíz, ¿es complejo conciliar esa mezcla sobre el escenario?

Es todo lo mismo, de verdad. Es parte de la naturaleza humana querer categorizar las cosas, pero el rock and roll, el punk, el jazz, el country... son todos blues con un disfraz diferente.

¿Se puede vivir de espaldas a una industria que cada día es más vertiginosa y busca vender por encima de todas las cosas?

La industria y yo nunca hemos sido amigos cercanos. El streaming está acabando con la innovación musical. Es un momento extraño. No todos los artistas deben llegar a los 10 millones de fans, algunos son demasiado extraños, feos, adelantados o atrasados, intelectuales o lo que sea para atraer a muchas personas a la vez. Slim Harpo tal vez vendió 10.000 discos en los años 60, pero Mick Jagger no existiría sin él. La música también necesita bichos raros, fracasos comerciales.

¿Siente que con el paso del tiempo sigue escribiendo sobre los mismos temas?

No precisamente. Me encanta escribir canciones de baile divertidas para mi banda en Nueva Orleans (Lulu and the Broadsides). Fui una escritora ‘seria’ durante mucho tiempo y ahora es maravilloso hacer que la gente baile en lugar de llorar.

¿Cuál es el mayor reto para Dayna Kurtz a día de hoy?

La supervivencia financiera. Han sido unos años difíciles, muchos clubes y festivales han cerrado, el streaming acabó con nuestras regalías editoriales y hacer giras es mucho más caro de lo que solía ser. Tengo un esposo, un perro y un jardín, y mi cuerpo está envejeciendo y se cansa más fácilmente, por lo que no puedo vivir en la carretera como antes. Lo haré mientras pueda, pero digo no a los conciertos que no me ofrecen lo suficiente para cubrir mis gastos.

Para Michael Stipe de R.E.M. ‘el éxito es parte mentira, parte corazón, parte verdad y parte basura’… ¿Comparte su reflexión?

El éxito es la perspectiva de cada uno. Conozco personas casi tan exitosas como Michael Stipe que sienten que el mundo les ha defraudado. Según la mayoría de las métricas en Estados Unidos, no tengo mucho éxito. Pero según mi propia opinión, no he tenido que trabajar en ningún otro trabajo desde que tenía 25 años y todavía escribo canciones con las que me siento bien, así que lo estoy haciendo muy bien.

¿Qué canción encapsularía para recetarla como antidepresivo?

Love’s in Need of Love Today de Stevie Wonder, siempre me funciona.

¿Es más importante el camino o el objetivo?

¿Algún artista realmente responde que el objetivo es más importante?