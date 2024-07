Es una de las citas musicales más esperadas del verano y el día 28 de este mes vuelve con la que será su duodécima edición. Hablamos del Port Adriano Music Festival (PAM), que en este 2024 ha programado cuatro conciertos, todos ellos protagonizados por veteranos nombres de la escena internacional: Sister Sledge, Youssou N’Dour & Le Super Étoile de Dakar, Toquinho y Camilla Faustino, y Alphaville. Además de la primera cita, habrá tres conciertos más los días 2, 3 y 10 de agosto, tal y como informó la organizadora, la promotora Sharemusic!.

Sister Sledge será quien alce el telón del PAM 2024. Esta formación tiene el honor de haber puesto «la banda sonora a innumerables vidas». Procedente de Filadelfia, este conjunto se ha convertido en un nombre familiar y un «símbolo de unidad con su éxito mundial de 1979 y su icónico álbum We Are Family». El grupo vocal es responsable de algunos de «los mayores himnos de baile de todos los tiempos»: Lost in Music, He’s the Greatest Dancer, Thinking of You y We Are Family.

El 2 de agosto será el turno de Youssou N’Dour, «uno de los mejores cantantes del mundo». Sin embargo, la estrella de África Occidental, siempre se ha mantenido cerca de sus raíces, con las tradiciones senegalesas y la narración de griot como señas de identidad duraderas de su personalidad artística. Suyo es el hit internacional In your eyes, que interpretó Peter Gabriel en 1986.

Un día más tarde, el 3 de agosto, tomarán el escenario del PAM el veterano compositor y guitarrista brasileño, Antônio Pecci Filho, conocido artísticamente como Toquinho, y una de las voces más vanguardistas de la nueva música popular brasileña: Camilla Faustino. Será un recital que trasladará a todo el público asistente a Río de Janeiro. Por último, el 10 de agosto, será el momento de Alphaville. ¿Quién no ha cantado alguna vez Forever young? Es el gran éxito de esta banda que contribuyó a la evolución de la música electrónica y que triunfó en los años 80.