El cantante mallorquín Borja abre el 'show' de Karol G este sábado en el Bernabéu

Este sábado aterriza en la capital española la reina de la música urbana, Karol G con Mañana Será Bonito Tour, un espectáculo que transcurrirá durante cuatro noches en el Santiago Bernabéu, todas ellas con el cartel de 'sold out'. La gran sorpresa es que la artista colombiana ha querido contar con la participación del mallorquín Borja para abrir su primer show en Madrid, siendo el único artista español nominado a la categoría Mejor Artista Nuevo de los últimos Latin Grammy. La cantante colombiana asienta un gran récord en su trayectoria al vender 240.000 entradas en el estadio madrileño. Entre sus grandes éxitos figuran el reciente tema Si Antes Te hubiera Conocido, u otros como TQG, Tusa o Bichota.

Por otro lado, el artista mallorquín ha compartido en su perfil de Instagram la emoción que siente al recibir esta gran oportunidad, «sigo sin sin creérmelooooo este sábado vamos a cantar en el Santiago Bernabéu no he dejado de llorar!!!!!!", ha celebrado explotando de felicidad, pues, tal y como explica, «es el regalo más bonito que nunca he recibido y encima con la artista más increíble del mundo!!!». Para él es todo un orgullo abrir la gira de la artista conocida como 'Bichota', y aún más en su país, y en el Bernabéu, «es demasiado para describirlo», expresa en su perfil.

El cantante desvela que supo que sería su telonero hace apenas una semana y fue su manager el que le comunicó que actuaría ante 60.000 personas, un hito que le da «bastante» vértigo. «Soy consciente de la suerte y la oportunidad que tengo. Trataré de disfrutarlo y no volverme loco», afirma. Borja cuenta que todavía no conoce a Karol G, pero sí a parte de su equipo, lo que le permitió poder mandarle parte de su último trabajo Rimas del verbo amar (2023). «Supongo que tendrían muchas opciones, pero se lo propusimos cuando le mandamos mi material y lo eligieron. Es una locura, estoy muy emocionado y muy contento, y es que aún estoy como que no me lo creo», ha comentado a Europa Press.

Esta es una gran oportunidad para Borja, pues con ello podrá lanzar su carrera y mostrar su música a miles de personas. Así pues, el artista reúne en su primer trabajo de estudios canciones como Quizás, Aire, Tensión o Amigos. Asimismo, gracias a su trabajo ha estado tres veces en la alfombra de los Grammy Latinos, siendo en 2023 su gran momento al ser nominado a Mejor Nuevo Artista en estos premios. «Fue un premio y evidentemente me dio un reconocimiento a nivel de industria y de público. Pero no es nada definitivo, siempre hay que seguir trabajando» asegura, antes de contar que uno de los mejores consejos que le han dado profesionalmente fue de David Bisbal, que le dijo no se confiase y que «currase como una bestia" porque daba igual si ganaba el Grammy o no. «En la música hay que currar cada día más», subraya.