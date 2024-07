Aquella niña de piel tostada y melena larga, a quien sus amigas apodaban cariñosamente ‘Pocahontas’, es hoy una de las voces más cuajadas del panorama musical nacional. Con nueve discos en su haber, aterriza este viernes en Es Jardí de Magaluf, a partir de las 22.00 horas.

Quienes la conocen aseguran que a los dos años ya dejaba deslumbrantes muestras de su talento. A los doce ingresó en el espacio televisivo Veo Veo y despejó todas las dudas: Había nacido para cantar. Hoy, Jennifer ‘India’ Martínez (Córboba, 1985) adorna sus vitrinas con un Goya y ha elevado su nombre a lo más alto de las listas de ventas. La artista nos hace un hueco en su ajetreada agenda para atendernos al teléfono. Acaba de publicar el tema Borrachita perdía, ¿avance de un nuevo LP o solo un single aislado? «Es el primer tema de un nuevo disco, aún no quiero dar muchos detalles de momento. Es posible que salga publicado este año», adelanta ‘India’.

Sin abandonar su sello creativo, Borrachita perdía se abraza a una mayor diversidad musical, «me siento a gusto con lo que hago, cada disco para mí tiene un concepto distinto y me gusta adentrarme en otros sonidos», reflexiona esta artista que plasma sobre el escenario el sentimiento y la fuerza de unos temas repletos de matices personales. «La identidad está en tu voz y en tu forma de sentir». Realmente, la gracia de su repertorio está en su eclecticismo, en esa forma de armonizar la fuerza del flamenco con ritmos latinos, pop y una sección melódica repleta de elementos digitales. Una buena base para mandar en un género del que ya es reina. Y pese a su repercusión y enorme tirón mediático, India nunca ha dejado de ser una persona humilde y agradecida, unida a su familia en su lucha por superar el que a la postre ha sido su mayor obstáculo: la timidez.

Procede de una familia humilde y sabe canalizar el éxito para que no le juegue malas pasadas. Y otra prueba de que no le está yendo mal es que, en los últimos años, su nombre está en boca de todos. No hay más que echar un vistazo a su hoja de colaboraciones: David Bisbal, Pitingo, Pablo Alborán o La Oreja de Van Gogh, entre muchos otros, dan buena cuenta de la entidad que ha cobrado su firma.