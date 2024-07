Lisette Oropesa: «Soy muy feliz cuando conecto con el público»

Es una de las sopranos más solicitadas del actual panorama clásico y, dentro de unas semanas, cantará por primera vez en Mallorca. Un lujo que se materializará el 4 de agosto en el Festival Cap Rocat 2024 con la presencia de Lisette Oroposa (Nueva Orlea ans, Estados Unidos, 1983), cantante norteamericana de origen cubano que protagonizará la Gala Operística.

Su actuación en el Festival Cap Rocat marcará su debut en Mallorca. ¿Qué espera de este evento?

Estoy muy emocionada por poder cantar en Mallorca por primera vez. El festival tiene una maravillosa reputación de buena música y estoy feliz de venir y ser parte de ella y disfrutar de su espléndido ambiente.

El repertorio de la gala es muy exigente desde el punto de vista vocal.

Sí, quería crear un programa muy especial de arias de bel canto para este concierto, porque quiero que la gente tenga la oportunidad de escuchar algunas arias que quizás no sean tan populares. He seleccionado arias de Tancredi, Robert le diable y Maria Stuarda, por ejemplo. Por supuesto que María Stuarda es un papel que interpretaré por primera vez a finales de este 2024, pero quería ofrecer un adelanto. En cuanto a Rossini y Meyerbeer, son arias mas raras y muy emocionantes.

Al interpretar piezas de diferentes óperas, ¿cómo logra meterse en el papel de diferentes personajes?

Sí, pero no necesariamente... Todavía estamos contando una historia con el arco del programa, que es celebrar la buena música de grandes compositores y brindarle a mi público, ojalá, una nueva experiencia. Yo intento que piensen más en esto que en crear una escena dramática.

La revista online española Notodo le ha descrito como «una de esas cosas extraordinarias que aparecen una vez cada diez años ,como el cometa ‘Haley’. ¿Cómo recibe este tipo de halagos?

Es una valoración muy generosa y agradezco que me describan de esta manera. Lo que más me importa a mí es que la gente responda de forma positiva a mi manera de cantar, y que les conmueva, que entren en un estado emocional de felicidad, asombro, de emoción e incluso de tristeza, todas esas hermosas reacciones cuando escuchamos música es lo que nos hace humanos. Me siento muy feliz por poder conectar con las personas de esa manera.

La crítica y el público elogian su técnica impecable, pero también su voz clara y excepcional. ¿Qué porcentaje es talento y qué porcentaje es habilidad natural?

Es una pregunta que me hago mucho, en realidad, y puede depender de la persona, pero creo que es algo genial. La carrera se hace con aproximadamente un 50 por ciewnto de técnica y otro 50 de talento. Puedes comenzar una gran carrera solo con talento, pero la técnica de cambios de voz también entra en juego para ayudarte a resolver dificultades y navegar, abre nuevas funciones para desarrollar tu instrumento. Por otro lado, puedes tener una técnica excepcional pero deficiencias en otros aspectos que pueden impedirte progresar. También puede ocurrir que tus habilidades musicales no sean tan potentes o tengas problemas con los nervios sobre el escenario. Personalmente, sé que tengo un don, pero también sé que necesita trabajo, cuidado y mejoras constantes.

Algunas voces la comparan con una deportista de élite.

¡Absolutamente! La salud del cuerpo equivale a la salud de la voz. Esto se aplica a la salud mental, el descanso, a la gestión del estrés, conciliación, nutrición, entrenamiento, disciplina, resiliencia... Todas esas cosas que hacen que los atletas hagan su mejor trabajo también se aplica a artistas vocales y musicales.

En su caso, ¿Cómo se prepara para una actuación y mantiene su voz en plena forma?

Intento tomarme un día de descanso vocal completo antes de una actuación, además de dormir lo suficiente, comer bien, que se digiera fácilmente y me aporte muchos nutrientes, y mantenerme hidratada y hacer ejercicio moderado. Algunos días son mejores que otros, pero si puedes establecer una rutina, será buena incluso los días en los que no tienes que actuar en absoluto.

Pertenece a una generación que creció con el pop como corriente musical principal. ¿Por qué eligió el canto clásico al pop o el rock?

De hecho, durante un tiempo consideré ser un artista pop, cuando era una joven adolescente es exactamente lo que quería hacer. Escribir mis propias canciones y cantarlas para grandes audiencias. Pero una vez que comencé las clases, después de mi formación física en flauta, un instrumento que me encanta, realmente me orienté hacia este estilo de música. Mi madre también era una cantante de formación clásica y muy talentosa, por lo que estuve muy expuesta a la ópera desde una edad temprana. Puede que haya escuchado pop mientras crecía, pero también estaba rodeado por las grabaciones de grandes divas de la ópera.

¿Cómo se relaja en tu tiempo libre?

Me gusta comer, pasear y dar largas caminatas con mi esposo. Nos gustan especialmente los parques naturales; bosques, colinas, desiertos y montañas. Tengo un pequeño jardín en casa con el que también me gusta jugar, aunque solo lo veo dos o tres veces al año. Para mí, la naturaleza y el tiempo que paso con mi marido y mi familia es mi mejor medicina.