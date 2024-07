Una novela de amor y fantasmas con el trasfondo de la Galicia rural y sus personajes. El escritor Manuel Jabois presentará este jueves en el Club Pollença su último libro, Mirafiori, novela en la que aborda, entre otros muchos temas, los antes mencionados. Conversará con el autor y también novelista Juan Tallón.

Mirafiori es la tercera novela de Jabois, después de Malaherba y Miss Marte, sus dos anteriores entregas. La historia es aparentemente sencilla; dos personas, una actriz de éxito, Valentina Barreiro y su novio, un periodista frustrado e infeliz que esperaba más de la vida –y del que el propio autor reconoce que «con un golpe desafortunado podría ser yo»–, se encuentran décadas después de haber sido pareja. Jabois no bautiza al narrador; desconocemos su nombre, pese a que se convierte en el que relata historias que le son ajenas, incluso algunas que no logra entender, adoptando el papel de espectador de la vida de otros, como de la propia Virginia. «Vivimos en un mundo demasiado respondido. No hay margen para las cosas que no tienen explicación. No hablo de fantasmas ni de fenómenos paranormales. El mismo hecho del amor o de que dejes de querer a alguien es, en sí mismo, un misterio», explica el novelista.

Tal y como afirma la editorial en la contraportada del libro, el punto de partida de la historia es una pregunta: «¿Qué harías si la mujer de la que estás enamorado te confía que ve fantasmas?». Es justamente a través de Valentina que aparece lo irracional en una historia cuyo desarrollo es inusual; están más presentes aquellos que se fueron que los que permanecen. Las vecinas gallegas que acuden a la iglesia a diario, pese al resquemor del cura, o las conversaciones alucinadas de la protagonista.

Portada de su nuevo libro, ‘Mirafiori’.

Alfaguara, la editora del libro, también afirma en su contraportada que el «hombre sin fortuna» protagónico se conforma con convertirse en alguien «que ya solo ama como puede». Fruto de esa relación aplazada y construida durante décadas los dos se conocerán de verdad, lejos del momento en el que fueron pareja. Y será cuando la vida se les presente de dos maneras distintas; a través de la poca fortuna del narrador y de la vida llena de éxito de Valentina, convertida en una actriz conocida. Jabois, que obtuvo un gran éxito de crítica con sus anteriores novelas, se arriesga con una entrega que reflexiona sobre la belleza de aquello que desconocemos y que pivota sobre dos personajes cuya relación se construye durante décadas, pero que está marcada por el amor y por la derrota.

Periodismo

El autor, que aparte de novelista es periodista, comenzó profesionalmente en el Diario de Pontevedra. Actualmente escribe para el periódico El País y colabora con la Cadena Ser, en el programa Hola 25. También se dedicó a la no ficción con libros de crónicas, como el que elaboró sobre el 11M, Nos vemos en esta vida o en otra, y unas pequeñas memorias sentimentales que indagan en su condición de madridista y que llevan por título Grupo salvaje. Sus colaboraciones en prensa están publicadas en Irse a Madrid y Hay más cuernos en un buenas noches.