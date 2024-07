«Kiko, estoy cansada de cantarle a la pena. Tengo ganas de hacer bailar a la gente». Estas fueron las palabras exactas con las que Buika, el 27 de junio del año pasado, le propuso a Kiko Navarro retomar la colaboración musical que ambos artistas mallorquines habían iniciado un cuarto de siglo antes, un binomio que se volverá a materializar este sábado en el Quarter General Luque de la localidad de Inca.

«Nos conocimos en 1997. En esa época, yo era DJ residente en Pachá Palma y hacía música con el productor Daniel Ambrojo, de quien era amigo desde el instituto. Estaba haciendo mis primeras producciones de música house. Quería hacer una versión bailable de Somebody elses guy, de Joselyn Brown, y el DJ Ernesto Gutiérrez, que pinchaba en esa época en Bellmon, dentro de Boulevar Mediterráneo, me puso en contacto con Buika, que cantaba habitualmente en locales como el Bluesville o el Barcelona Jazz Club. Ella tenía 25 años y yo 22. Quedamos en el Bar Cristal para conocernos y fuimos a grabar a casa de Ambrojo», rememora Navarro.

Tras esta primera colaboración, vinieron otras: Ritmo para voçê, Up to the sky, The perfect place, Mama calling... «A principios de la década de los 2000, cogimos el hábito de hacer un tema juntos cada año. Luego, en 2006, grabó voces para dos temas de mi primer disco, Perceptions. Uno de ellos, Soñando contigo, es la canción más popular de mi carrera. Diez años después, también hizo las voces de mi tema Lo siento», destaca.

«En junio de 2023, hacía unos ocho años que no teníamos contacto y de repente me llamó para proponerme hacer música juntos. Me dijo que tenía hasta una fecha en Barcelona, y que quería hacerla conmigo», explica Navarro. «Revisamos las colaboraciones que habíamos hecho y empezamos a crear nuevo material, que lanzamos el año pasado. Aunque nuestro single El silencio salió tres semanas antes del concierto en Barcelona, en el Festival Mil·leni, ante unas 700 personas, al principio la gente estaba un poco en shock, en el buen sentido, porque seguramente no esperaban de Buika un show tan centrado en la fiesta», señala.

Tras el éxito de este primer concierto, Navarro y Buika repiten este sábado en el Recinte Quarter General Luque de Inca, acompañados por músicos locales, en concreto dos coristas, un percusionista, un trompetista y un trombonista, que interactuarán con las bases que pinchará el DJ.

«Es un concierto para todos los públicos concebido para bailar de principio a fin, sin canciones lentas», avisa. «Tenemos un guion, pero puede pasar de todo, porque hay momentos de improvisación», añade. «Para nosotros, es un gran orgullo hacer este show en Mallorca, que es el lugar de donde somos y donde nos conocimos. Después de todos estos años trabajando, desde que nos conocimos en 1997, creemos que nuestra música se merece esta fiesta, y será genial celebrarla en casa, arropados por nuestra gente», remacha.