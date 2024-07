En la literatura y en el teatro es donde el escritor y director Manel I. Serrano (Son Servera, 1977) –y tantos otros– encuentran consuelo en tiempos de mayor descontento. A estas dos artes ha dedicado precisamente su nuevo proyecto, titulado El senyor Suau no vol sortir dels llibres. Se trata de una «cápsula teatral» que surgió en la librería Drac Màgic, donde conoció a Elisenda Ibars, una actriz catalana afincada en Binissalem que trabaja en este establecimiento mítico ubicado en Plaza Patines. Justamente allí presentan este breve montaje, también protagonizado por Enric Garcia, este miércoles a las 19.00 horas.

«Elisenda me comentó que estaba especialmente interesada en el clown y, a medida que la fui conociendo, me di cuenta de que ella formaría parte de la obra que tenía en mente», cuenta Serrano. Y así fue como ideó El senyor Suau no vol sortir dels llibres, que narra «la historia de un librero que se ve obligado a dejar la librería debido a la gentrificación». Así, la librería de barrio que él regenta está condenada a convertirse en una «megalibrería».

Distopía

«Es una distopía de cómo las grandes empresas, en vez de usar organizaciones como la de Desokupa, con hombres muy fuertes y robustos, emplean clowns para quedar como gente sensible de cara a los medios, para blanquear lo violento del asunto y hacer ver que son empresas sensibles». Enric Garcia interpreta al Senyor Suau, mientras que Elisenda Ibars se mete en el papel de la clown que se encarga de desahuciarlo. A pesar de encontrarse en mundos y coyunturas diferentes, descubrirán que tienen más en común de lo que piensan.

«El Senyor Suau se atrinchera en la librería porque no está dispuesto a abandonar los libros en una muestra muy poética y de locura. Se deja entrever que es un librero que ha perdido la cabeza de tanto leer, como Don Quijote; es un personaje extravagante que está muy enfadado con el mundo y con la ciudad que lo echa a patadas», detalla el autor. En el caso de ella, señala, se da «una situación controvertida porque han usado su trabajo, muy vinculado a personas sensibles, para hacer daño; es un planteamiento que puede parecer perverso, pero es que el mundo se está volviendo así». Aparte de representarse en Drac Màgic, la «cápsula», de 20 minutos de duración, ya se ha podido ver en Inca, Capdepera y Son Servera, pues la idea es que gire por diferentes librerías. Además, la pieza se convertirá en una obra de gran formato que se estrenará en octubre en Can Gelabert (Binissalem), donde Serrano está realizando una residencia artística.

No es la primera vez que Serrano dedica una pieza al sector del libro, pues como cofundador y codirector junto a Joana Picornell del Obrador de Teatre de la Fundació Es Garrover (Inca) ha puesto en marcha la iniciativa Vos llegim un conte com volem!, en la que un librero selecciona unos cuentos que luego se interpretará de forma libre por el grupo. La experiencia se estrenó el viernes pasado en el Conservatori Municipal y tuvo como protagonista la librería Espirafocs. Para la ocasión, la librera Catalina Navarro escogió Maria Enganxa y L’ovelleta que va venir a sopar.

Por otra parte, el 13 de septiembre Serrano estrenará otro proyecto: Aula Oberta de Teatre. Es una iniciativa de teatro social que se llevará a cabo en el Teatre Municipal Mar i Terra que cuenta con veinte plazas de acceso gratuito. El plazo de inscripción está abierto hasta el 5 de septiembre y las sesiones se celebrarán los viernes de 18.00 a 20.00 horas. En junio de 2025 estrenarán una obra de teatro que escribirá el propio Serrano. La filosofía, explica, es parecida a la de Estel de Llevant, que él también coordina: crear una pequeña comunidad humana en la que se genere un espacio seguro que sea un punto de encuentro de personas de diferentes generaciones y diversidades.