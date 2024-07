El antiguo okupa de la antigua finca de Boris Becker cerca de Artà, en el noreste de Mallorca, tiene nuevos planes profesionales y ahora está probando suerte como pintor erótico. El marginado, que actualmente vive una «vida libre» en su caravana en la isla, declaró a Mallorca Magazin: «Hago este arte porque he estado trabajando en mi estilo durante los últimos años. No sólo pinto mujeres, aunque siguen siendo lo que más me gusta pintar».

El artista vende sus coloridos cuadros, que parecen una mezcla de cómic y graffiti con sus llamativos colores brillantes, en línea por encargo. Suelen representar a mujeres con poca ropa, parejas haciendo el amor u objetos fetichistas que simbolizan la lujuria. Con sus cuadros, Bauchi quiere hacer una «declaración contra la sexualización de la mujer», como él mismo explica: «En algún momento, se me metió en la cabeza enfrentarme a la pornografía industrial y volver a conectar la pornografía con la estética y la belleza. Se trata de un acto sagrado, y me gustaría volver a enfocarlo con mi arte». Este renano de 50 años fue noticia en Mallorca en 2018 y 2019 cuando él y otros «residentes» fijaron su residencia durante doce meses en la descuidada finca de la antigua estrella del tenis Boris Becker. El pasado agosto de 2023 regresó a Alemania para cumplir un sueño largamente esperado, como él mismo cuenta: «Me compré una autocaravana y volví a Mallorca con ella, primero a Santanyí para recoger mis cosas viejas. La semana antes de partir, me di cuenta de que realmente quería ir a la isla». Georg Barres sigue adelante con este plan, como ha confesado ahora a MM: «Parece que me quedaré en la isla durante algún tiempo más. Me siento muy bien y muy inspirado aquí en este momento y estoy disfrutando mucho. Pero sigo con mi vida en la autocaravana. Eso sigue funcionando muy bien en Mallorca».