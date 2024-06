Walter Benjamin viajó a Ibiza en dos ocasiones en los años 1932 y 1933, un periodo decisivo en la vida del filósofo y crítico alemán tanto por motivos personales como en relación a su producción literaria. El escritor ibicenco Vicente Valero recogió esas breves pero intensas estancias en su libro Experiencia y pobreza (Periférica, 2001). Ahora, este título sirve como punto de partida al artista Gonzalo Elvira para erigir la nueva exposición de Es Baluard Museu d'Art Contemporani: Serie ibicenca. La muestra, comisariada por Juan de Nieves, se inaugura este jueves a las 19.00 horas y se podrá visitar hasta el 29 de septiembre.

De Nieves ha explicado este miércoles en rueda de prensa que estas estadías de Benjamin en Ibiza fueron un «milagro» y se produjeron «en un momento muy importante por lo que vendría después». «Llegó a esta isla de la mano de unos amigos alemanes cuando Ibiza era un lugar absolutamente remoto, en medio de una grave crisis económica en Europa y en todo el mundo, en la preguerra y la precatástrofe». El comisario también ha celebrado que esta muestra coincida con la de Katja Meirowsky, «una artista que ha sido un gran descubrimiento y que llega justo después de lo que se narra en esta exposición. Es interesante ver una y después la otra, pues así se entiende esa época histórica que ha sido tan clave».

«Gonzalo Elvira ha estado entregado durante un año a la práctica del dibujo, que se refleja en diferentes imágenes, algunas de ellas más amables, que retratan una cierta complacencia con el lugar, con ese mito del paraíso que era Ibiza. En todo caso, no hay que olvidar que las reflexiones que ofrece Gonzalo son sobre todo para el presente; no obedecen a una reconstrucción histórica, ese no es el objetivo, sino reflexionar sobre lo que podemos aprender de esos acontecimientos que él relata», ha explicado. En este sentido, ha matizado que en algunos dibujos se aprecia «la joie de vivre de la gente que vive en Ibiza y de las que visitan el lugar para refugiarse porque aunque los acontecimientos no han estallado todavía, están en mente de todos».

«No solamente hay quien busca el paraíso, sino que hay muchos que van a Ibiza para descubrir uno de los últimos reductos del pre-progreso. Un mensaje fundamental de Walter Benjamin gira en torno a las condiciones nocivas del progreso y de la necesidad de preservar otras formas de vida e Ibiza era perfecto para eso: era un lugar autosuficiente donde los habitantes locales habían desarrollado durante siglos una manera de vivir y producir en sintonía con el paisaje y la naturaleza». Además de los dibujos en las paredes y en las vitrinas, la muestra incluye una animación sobre el posible encuentro que se produjo entre Benjamin y Franco en Ibiza el 6 de mayo de 1933. Una suerte de ficción de lo que pudo ser a través de la mirada y el trazo de Gonzalo Elvira.

Por su parte, este creador ha detallado que el libro de Valero termina con esta hipotética coincidencia, lo que le ha permitido desarrollar esta animación a partir de dibujos. Asimismo, Elvira ha comentado que ha trabajado también en las cartas que Benjamin escribió desde Ibiza, así como otros documentos de la época, para «crear una constelación de personas que estaban en Ibiza en ese momento, para recrear también la arquitectura y el paisaje de la isla en un momento muy particular de la historia de España, de Europa y el mundo». A partir de ahí, «he tratado de configurar este proyecto, muy fragmentario, que se formaliza en dibujos diferentes, pero también otras publicaciones, tintas, lápices o una obra de gran formato trabajada en óleo. Son materiales que se encuentran fundamentalmente entre el dibujo y la pintura».

De hecho, han señalado que la muestra empieza con una superposición de dos imágenes, de Mickey Mouse y Angelus Novus, que curiosamente coinciden en el libro de Valero, y que retoma el hecho de que Theodor Adorno desechó que Walter Benjamin publicara su conocido libro Estética de la imagen. Fotografía, cine y pintura, concretamente en el capítulo en el que hablaba sobre el célebre icono de Disney. «Quería retomar esa historia en la que relata este ángel pintado de Paul Klee, que está de espaldas al futuro y que mira al pasado en ruinas y desechos, y cómo quiere recomponerlo, aunque no le sea posible».

Una imagen que entraña el espíritu de Benjamin y de esta muestra de Elvira que, como él mismo ha recordado, tiene como premisa una frase que el propio pensador pronunció: «La historia se descompone en imágenes y no en historias». Benjamin abandonó Ibiza el 26 de septiembre de 1933 y se suicidó en Portbou (Alto Ampurdán), el 26 de septiembre de 1940. Dos fechas que coinciden y que también Elvira y De Nieves han querido recuperar con una jornada que se celebrará el próximo 26 de septiembre y en la que participará Vicente Valero.