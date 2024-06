La antigua possessió reconvertida en centro cultural de Can Tàpera acogió este viernes la presentación de la programación cultural de la Fundació Sa Nostra para este verano, que arrancará el 7 de julio con el tradicional Concert al Torrent de Pareis y continuará en Can Tàpera con actuaciones a lo largo de varios miércoles y jueves de julio y agosto. «El ciclo Els dijous de Can Tàpera, que celebra este año su cuarta edición, cambia de nombre y pasa a llamarse 'Les nits de Can Tàpera', ya que a los conciertos de los jueves añadimos por primera vez los miércoles de impro teatral. De esta forma, queremos empezar a abrir el ciclo a nuevas disciplinas y llegar así a diferentes tipos de público», explicó Carme Garí, coordinadora del ciclo, durante la presentación del mismo.

En relación al Concert al Torrent de Pareis, que este año celebra su 60º aniversario, su coordinador, Rafel Fiol, explicó que «batirá el récord de artistas participantes, con unos 120 músicos cantando a la vez en escena». Este año, compartirán escenario coros de de gran solera, como la Capella Mallorquina y la Coral de la UIB con el Cor de la Fundació Sa Nostra, que, con apenas cuatro años de existencia, se estrenará en este evento. Completará el programa el grupo Cap Pela. «Hemos preparado un repertorio de música tradicional balear, toda en catalán. Cada coral interpretará dos piezas siguiendo su estilo, a las que se sumarán diversas colaboraciones entre las diferentes agrupaciones, incluyendo dos temas en las que cantarán todas a la vez», destacó Fiol. «Animamos a la ciudadanía a acudir a disfrutar de este arraigado evento que se celebra tradicionalmente el primer domingo de julio en nuestro monumento natural, y a hacerlo utilizando los servicios de tren y barco», ha incidido el alcade de Escorca, Antoni Solivellas, quien ha mostrado su devoción por «uno de los conciertos más esperados cada verano, en los que se unen cultura y naturaleza en un espacio emblemático». En cuanto a Les nits de Can Tàpera, los jueves musicales, desde el 11 de julio hasta el 8 de agosto, estarán marcados por la variedad de estilos, desde música coral a cargo del Cor de la Fundació Sa Nostra junto al Cor de Son Dameto a una noche rockera de la mano de La Granja, música de autor con Arantxa Andreu y Jaume Anglada y habaneras con Ben Trempats. La gran novedad este año serán los miércoles de impro, bajo la dirección de Diego Ingold, de Escena 101, que se llevaárn a cabo del 17 de julio al 14 de agosto, con formatos y elencos diferentes cada semana. «El ciclo se inaugurará con una actuación en la que estará el elenco al completo de Escena 101, el nuevo teatro de impro que hemos abierto recientemente en el 101 de la calle Arxiduc y que integra a ocho improvisadores de cinco compañías diferentes», explica Ingold. El resto de miércoles, improvisadores de Mallorca y de la Península compartirán escenario en Can Tàpera con diversas propuestas de teatro improvisado.