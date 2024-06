El próximo 27 de junio el barítono Juan Jesús Rodríguez, considerado por la crítica especializada como una de las mejores voces verdianas a nivel mundial, ofrecerá un concierto en el Conservatori, enmarcado en la sexta edición Festival MallorcÒpera. Rodríguez obtuvo el premio Mejor voz masculina del Tutto Verdi international Awards el 2023, entre otros galardones.

En el programa del concierto sobresalen obras de clásicos del barroco como Telemann o Händel, junto a compositores del siglo XX como Moreno Torroba. «El repertorio está pensado para el corazón de la gente, para acercarse a lo que pasa en las grandes temporadas y llevarlo a todos los rincones. Es una muestra de piezas clásicas que busca conmover a un público que, a lo mejor, no tiene acceso a los grandes teatros», explica el barítono a Ultima Hora.

Entre las piezas previstas para la ocasión destaca la compositora mallorquina Matilde Escalas, cuyo legado está poniéndose sobre la mesa últimamente. «Sus piezas han estado 80 años sin sonar y está bien que se le dé un poco de difusión», destaca Francesc Blanco, director y organizador del Festival de MallorcÒpera.

Repertorio

El recital, que se verá en el Conservatorio, mezcla arias de voz y piano, junto a piezas en las que estará presente la danza. El montaje contará con la bailarina Ana María Pérez Navarrete, nominada a los premios MAX y colaboradora habitual de Rodríguez. «Hemos trabajado juntos en Menorca y en la Maestranza. Algunas de las coreografías son suyas y las alterna con coreografías clásicas», aclara Rodríguez. El piano lo pondrá el director del festival, Francesc Blanco, que también es docente en el Conservatori Superior.

En la trayectoria de Rodríguez, en la que sobresalen sus interpretaciones de Verdi, destacan conciertos en el Metropolitan Opera o en la Covent Garden de Nueva York. A nivel nacional se le pudo ver en el Teatro Real o en el Liceo de Barcelona. Ha trabajado sobre las tablas con grandes intérpretes como Alfredo Krauss o Plácido Domingo, y bajo la dirección de Zubin Mehta o Lorin Maazel. «Para mí, Verdi es una escuela que me descubrió la voz del barítono. Antes de él esa voz no existía. Es uno de los autores que más represento, ya que me permite mostrar todos los colores y tesituras de barítono. Con su repertorio se pueden verter todo tipo de emociones», señala el artista.

Balance

El Festival MallorcÒpera llega este año a su sexta edición. «Empezó mezclando gastronomía y ópera. Continuamos con esa visión, pero también con recitales más al uso», destaca el director de un festival por el que han pasado nombres como Ainhoa Arteta o Ermonela Jaho.