Cuando todavía resuenan ecos de las vibrantes actuaciones de Blondie, Rels B o Love of Lesbian, la segunda jornada del Mallorca Live Festival 2024 ha arrancado puntial este viernes a las seis de la tarde en el espectacular recinto del evento en Magaluf.

A la espera de las grandes bazas de este segundo día, como Underworld, Michael Kiwanuka o Lori Meyers, entre otros, los primeros acordes han comenzado a sonar a cargo de solistas y bandas locales en los cinco escenarios.

The Ripples lo han petado en el Stage Radio 3. Fotos: MIQUEL À. CAÑELLAS

Así, Johnny Garso (Stage 1 Estrella Damm), El Cairo (Stage 2 Innside), Guille Wheel & The Waves (Stage 3 Endesa), Lady Dijey (Stage 4 Flexas The Club) y The Ripples (Stage 5 Radio 3) han iniciado una velada que promete ser de lo más atractiva.

Cabe destacar que entre la programación de este viernes llama la atención, además de los citados cabezas de cartel, la fiesta que ha armado la gente del Bar Flexas, capitaneados por La Terremoto de Alcorcón. Además de actuaciones, la mallorquina de adopción sorterá un jamón entre los asistentes, aunque será cerca de la medianoche.

Un momento del concierto de El Cairo en el Stage Innside.

Mientras tanto, el trasiego de asistentes de un lado para otro está siendo una estampa similar a la de la primera jornada. Y mientras la música empezaba a sonar, algunos de los festivaleros han aprovechado para pasear por el Happening! Market, para recargar sus pulseras en los diferentes puntos asignados en el recinto, o simplemente para tomar algo y descansar a la espera de sus artistas favoritos.

Además de los los citados Underworld, Michael Kiwanuka y Lori Meyers, el cartel de este viernes también incluye a artistas como Shame, Pep y Vizio, María José Llergo, 2ManyDJs, Jeff Rosenstock, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Niña Polaca, Aina Losange, Chico Blanco, Los Manolos, Fab Morvan de Milli Vanilli, Bum Motion Club, El Patillas DJ y así hasta más de veinte propuestas.