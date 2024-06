El Mallorca Live Festival no para. Tras una noche apoteósica donde artistas como Rels B, Blondie o Dani Fernández hicieron cantar a pleno pulmón a todos los asistentes del evento, este viernes el festival promete seguir la estela con cantantes y performers de alto nivel que sacudirán los escenarios y el recinto entero.

Como cada día, el Mallorca Live Festival abrirá sus puertas a las 18:00 horas y cerrará la fiesta a las 6:00 horas. La jornada la inaugurará Lady Dijey de 18:00 a 19:00 horas en el stage The Club, que durante el viernes lo tomará el bar Flexas. De hecho, dicho recinto será protagonista durante toda la noche de un ciclo de conciertos de temática LGTB, donde actuarán cantantes y grupos que forman parte del colectivo como Fades (de 20:00 a 20:45 horas), un trío mallorquín con más de dos años de trayectoria, o Papá Topo (de 20:45 a 21:30 horas), cuyo cantante principal y fundador es de las islas. Igualmente, al plan también se ha incluido un show de drag queens en el que participarán Vania Vainilla, Pupi Poisson y Hornella Góngora de 22:45 a 23:45 horas.

Por otro lado, el plato fuerte de la noche no será otra que la banda británica Underwolrd, uno de los grupos más representativos del Reino Unido de los ochenta y noventa y artífices de canciones tan famosas como Born Slippy o Two Months Off. Tocarán en el Stage Estrella Damm de 00:30 a 2:00 horas. Además, otros nombres destacados que tocarán en el Mallorca Live Fest son María José Llergo (de 21:15 a 22:15 horas) y The K’s (de 1:15 A 2:05) en el Stage Innside, Niña Polaca de 2:00 a 3:00 horas en el Stage Endesa, o Sandré de 21:00 a 22:00 horas en el Stage Radio 3.