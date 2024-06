Mallorca Live Festival: Horarios y conciertos del jueves

Este jueves, 13 de julio, uno de los mayores eventos musicales del año en las islas abre sus puertas para comenzar su plan de conciertos: el Mallorca Live Festival. El evento que comenzará yo y durará hasta el 15 de junio,ha preparado varias actuaciones de aristas tan reconocidos como Aitana, Blondie o Pet Shop Boys. En este artículo te explicaremos el horario del día 13 de junio para que sepas quién actúa y en qué escenario para que no te pierdas el concierto de tus cantantes favoritos.

Como cada día, el Mallorca Live Festival abrirá sus puertas a las 18:00 horas. Las actuaciones del día las inaugurará el dj Groovert, el cual empezará su actuación a la misma hora que abren el evento hasta las 19:00 en el Stage The Club, en el cual actuarán djs y artistas de música electrónica como Nickodemus o Coco María. Quien también actuará pronto, concretamente a las 18:15 horas, no es otra que la artista María Hein, una promesa en la música mallorquina que estará en el Stage Innside hasta las 19:00 horas. Y es que en este mismo escenario también actuarán cantantes de talla nacional como Rocío Saiz de 19:30 a 20:30 o el grupo Love of Lesbian de 23:30 a 1:00.

El plato fuerte, sin embargo, llegará a través del stage Estrella Damm, donde actuará Blondie a las 22:00 horas hasta las 23:20 horas y Rels B de 00:30 hasta las 1:50 horas. De todas maneras, otros cantantes y grupos de fama considerable también actuarán e otros escenarios, como es el caso de Dani Fernández en el Stage Endesa de 21:00 a 22:00 horas, o B1no de 1:50 a 2:50 en el Stage Radio 3. EL fin de fiesta lo darán Bresh en el Stage Innside de 1:50 a 4:00 y el dj Jamz Supernova de 2:30 a 4:00 horas. Puedes consultar el programa completo en este enlace.