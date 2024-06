El contador para dar pistoletazo de salida al Mallorca Live Festival está a punto de acabar, pues en tan solo dos días, hasta 15 de junio, uno de los mayores eventos de la islas dará comienzo a su temporada 2024 que trae caras tan conocidas como Aitana, Pet Shop Boys, Rels B o Blondie. Y es que, aunque caras nuevas pongan imagen al Mallorca Live 2024, hay un elemento que vuelve y ha estado ahí desde la primera edición: las pulseras. En este artículo te explicamos dónde conseguir estos accesorios y cómo funcionan, pues son el único método aceptado por el evento para pagar las consumiciones dentro del recinto.

Primeramente, antes de explicar su funcionamiento, cabría señalar los lugares donde puedes hacerte con la pulsera. Si quieres conseguirla antes del festival, se repartirán hasta el 12 de junio en Palma en la cuarta planta de El Corte Inglés de Avenidas de 10:00 a 21:00 horas. Por otro lado, para los de Part Forana, el 11 de junio estarán disponibles en el pub Es Colomer en Santa Margalida de 15:00 a 21:00 horas, y el 12 de junio en el antiguo restaurante Costa Nord en Valldemossa de 5:00 a 21:00 horas. Por otro lado, para los que quieran recogerlo el mismo día del festival, en la lanzadera de buses de Son Moix estarán disponibles de 16:00h a 21:00h, y también se repartirán en la Carpa Piratas, cerca del recinto, el 13 de junio de 11:00 a 2:00 horas y el 14 y 15 de junio de 15:00 a 2:00 horas. Cabe destacar que las pulseras solo se darán a las personas con entrada, la cual es nominal e intransferible.

Así, una vez tengas la pulsera, solo queda pendiente una cuestión: ¿Cómo funciona y qué puedo hacer con ella?. Según remarca la organización del festival de la página web, una vez que hayas activado tu pulsera con un código que aparece en su reverso, podrás cargar dinero con ella para gastarlo en el festival. Cabe resaltar que la pulsera será el único método de pago aceptado durante la estancia en el recinto, por lo que no recomendamos llevar dinero en efectivo o tarjeta, pues no funcionarán. En caso de pérdida, el festival proporcionará un punto de información que te permitirán bloquear toda transacción que se haga con tu pulsera. En dichos puntos, además, también se podrán tanto recargar como consultar el saldo que hay en el accesorio. De igual manera, desde el Mallorca Live Festival recomiendan registrarse en la aplicación Cashless, pues no solo permitirá realizar acciones con más facilidad, sino que también podrán operar reembolsos una vez terminado el festival de manera muy sencilla.