Basta una nota para reconocer la voz poderosa y honda de Luz Casal. Coronada como una de las artistas españolas con mayor éxito internacional, dueña de una carrera sólida y honesta, acumula decenas de premios que destacan su condición de pionera del rock en español y la fortaleza y libertad sobre las que ha construido su trayectoria. Con casi una veintena de discos a sus espaldas, Luz ha cultivado el respeto de la crítica, la admiración de sus colegas y el cariño del público sin renunciar a sus principios, ajena a las etiquetas y las modas pasajeras. Luz Casal: «Lo que más me interesa es llegar a cada concierto a tope» En 2023 Luz Casal regresaba con su primer disco inédito en cinco años, el más autobiográfico de su carrera. Su voz volvía a pasearse entre la cadencia del bolero y la furia del rock and roll, coquetea con los sonidos más clásicos y explorando nuevos matices. Como adelanto de este esperado trabajo estrenó Hola, qué tal, inspirada en las conversaciones que mantuvo durante la pandemia con millares de desconocidos a quienes llamaba por teléfono cuando se lo pedían para ofrecer consuelo o compañía. Se trata de una canción repleta de esperanza, una mano tendida en medio de un tiempo difícil al que la artista, siempre pegada a la realidad, no ha querido dar la espalda. Luz lanzó este nuevo disco en marzo de 2023, un trabajo grabado en La Casa Murada y producido por Paco Salazar, Paco Trinidad y ella misma. Una versión de El canto del gallo, una de las grandes luminarias de Radio Futura, es su último aporte creativo. La presentará el próximo 22 de junio en el Pula Golf Resort de Son Servera.