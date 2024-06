Miró fue un genio, de eso no cabe duda, una vida entregada al arte y a su familia de la que todavía se van desvelando aspectos poco conocidos. Una de esas facetas, «que no está demasiado abordada por los historiadores del arte», es su relación con el medioambiente.

Según su nieto, Joan Punyet Miró, el artista tenía una gran «sensibilidad» y era «cercano a la naturaleza». De hecho, muchos de lo ‘artefactos’ que utilizaba en su obra, sobre todo escultórica, proceden de elementos que hallaba «en el mar, en la arena, entre la vegetación». Esta vertiente de Miró se abordará este sábado en Zúrich con motivo de la Art Week de la capital suiza.

Así, la galería Gmurzynska inauguará dos exposiciones en «espacios separados por unos 50 metros»: una es Joan Miró: paintings and sculptures y la otra Joan Punyet Miró: ecological abstraction. Todo ello englobado bajo el título Joan Miró and the environment.

El evento incluirá también una conversación entre el propio Punyet Miró y el experto Renat Heuberger. Con estas dos muestras, de abuelo y nieto, lo que pretende es «reflejar el amor y el respeto por Mallorca, el amor y el respeto por la naturaleza, el amor y el respeto por la cultura mediterránea», subraya.

Y para trazar una relación y un diálogo con esta faceta ecologista del genio catalán, Punyet Miró cita sendos textos de Raymond Queneau y Antonin Artaud. En ellos se habla, por ejemplo, de la relación del trazo de Miró con el arte prehistórico y de las cavernas, el arte talayótico, en definitiva, «muestra un interés por la prehistoria».

También ahonda Joan Punyet Miró en los elementos de la naturaleza que el genio catalán fundía en sus esculturas. «Todo eso lo vamos a explicar y el espectador podrá observar todas esas relaciones estableciendo un diálogo esos elementos». En definitiva, una «deconstrucción» de la vida y la obra de Miró.