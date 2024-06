¿Qué artistas tocarán en el Mallorca Live Festival 2024?

Las puertas del Mallorca Live Festival volverán a abrirse los días 13, 14 y 15 de junio de 2024 en Calvià. Ya queda poco para la cita musical del verano en la isla, que acogerá a artistas 'top' locales, a nivel nacional e incluso internacional. Este es un repaso por los cabezas de cartel, con una breve repaso por su trayectoria reciente y su estilo musical, para que los despistados hagan los deberes y no se presenten sin contexto frente al escenario. También recordamos el lugar y la fecha de cada actuación. Todo, para ir calentando motores con los preparativos antes de estas tres noches de fiesta, música y emociones por todo lo alto.

Aitana

Sábado, 15 de junio. Stage 1 de 21h a 22:30h

Aitana es una de las cabezas de cartel indiscutibles de este año. Saltó a la fama tras su paso por Operación Triunfo en 2017, donde quedó en segundo lugar. Su estilo musical se enmarca principalmente en el pop, con influencias del pop latino y el electropop, lo que le ha permitido conectar con un público amplio y diverso. Entre sus canciones más famosas se encuentran Formentera, Mon Amour, Presiento o Las Babys, las cuales han alcanzado altos puestos en las listas de éxitos y han acumulado millones de reproducciones en plataformas de streaming. Su álbum 11 Razones ha consolidado su carrera, mostrando su evolución como artista. Actualmente, Aitana está inmersa en diversos proyectos, incluyendo colaboraciones con otros artistas internacionales y la preparación de su próximo álbum. Además, ha incursionado en la actuación, participando en la serie La Última de Disney+, lo que demuestra su versatilidad y ambición en el mundo del entretenimiento.

Rels B

Jueves, 13 de junio. Stage 1 de 00:30h a 01:50h

Rels B, cuyo nombre real es Daniel Heredia Vidal, es un destacado rapero, cantante y productor mallorquín. Conocido por su estilo único y su habilidad para fusionar géneros, Rels B ha ganado popularidad en el panorama musical español e internacional. Su música abarca principalmente el rap y el trap, aunque también incorpora elementos del R&B y del reguetón, creando un sonido fresco y contemporáneo. Entre sus canciones más populares se encuentran Buenos genes, Lejos de ti, Made in Taiwan y Pa quererte. Estas canciones han acumulado millones de reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube, consolidándolo como una figura influyente en la escena urbana. Rels B se distingue por sus letras introspectivas y personales, que a menudo exploran temas de amor, desamor y superación personal, conectando profundamente con su audiencia. Actualmente, sigue expandiendo su carrera con nuevos proyectos musicales y colaboraciones con otros artistas del género. Además, está trabajando en su próximo álbum, del cual sus seguidores esperan con ansias nuevos temas que continúen mostrando su evolución y versatilidad artística. Su presencia en festivales y conciertos alrededor del mundo también destaca su creciente influencia y popularidad.

Arde Bogotá

Sábado, 15 de junio. Stage 1 de 2h a 3h

Arde Bogotá es una banda emergente de rock alternativo originaria de Cartagena, España, que ha capturado la atención del público y la crítica por su energía y letras contundentes. Formada en 2017, la banda está compuesta por Antonio García (voz), Dani Sánchez (guitarra), Pepe Esteban (bajo) y José Ángel Mercader (batería). Su popularidad se ha disparado gracias a su capacidad para combinar el rock clásico con influencias modernas, creando un sonido fresco y auténtico. Las letras de Arde Bogotá suelen abordar temas de juventud, amor, desamor y la vida nocturna, resonando fuertemente con una audiencia joven. Entre sus canciones más conocidas se encuentran Antiaéreo, Big Bang, Abajo y Exoplaneta, que forman parte de su álbum debut La Noche. Su capacidad para conectar emocionalmente con el público y su potente presencia en el escenario auguran una noche mágica en el Mallorca Live.

Dani Fernández

Jueves, 13 de junio. Stage 3 de 21h a 22h

Dani comenzó su carrera musical como miembro del grupo juvenil Auryn, con el cual alcanzó gran popularidad. Tras la disolución del grupo en 2016, emprendió su carrera en solitario. Su música se caracteriza por letras profundas y sinceras, que a menudo exploran temas de amor, desamor y crecimiento personal. Entre sus canciones más famosas se encuentran Te esperaré toda la vida, Bailemos, Disparos y Clima tropical, todas las cuales han acumulado millones de reproducciones en plataformas digitales y le han valido el cariño de una amplia audiencia.

Lori Meyers

Viernes, 14 de junio. Stage 2 de 23.15h a 00.30h

Lori Meyers se ha ganado un lugar destacado en la escena musical española por su estilo único que combina melodías pegajosas con letras introspectivas y críticas sociales. La banda saltó a la fama con su álbum debut Viaje de estudios en 2004 y ha mantenido su popularidad a lo largo de los años gracias a su capacidad para reinventarse y mantenerse relevantes. Entre sus canciones más famosas se encuentran Emborracharme, Mi realidad, Luces de neón y Siempre brilla el sol.

Love of Lesbians

Jueves, 13 de junio. Stage 2 de 23.30h a 01:00h

Love of Lesbian es una destacada banda española de indie rock y pop alternativo, formada en 1997. Se ha ganado un lugar privilegiado en la escena musical española gracias a sus letras poéticas, emotivas y a menudo introspectivas, así como a su capacidad para experimentar con distintos sonidos dentro del indie y el pop alternativo.

Pet Shop Boys

Sábado, 15 de junio. Stage 1 de 23.30h a 01:05h

Tras su confirmación para la edición de 2020, cancelada debido a la pandemia, Pet Shop Boys traerán por fin a la isla su gira Dreamworld: The Greatest Hits Live y celebrarán sus grandes éxitos en Mallorca Live Festival 2024. La banda figura en el Libro Guinness de los Récords como el dúo más exitoso en la historia de la música del Reino Unido. Desde que firmaron con Parlophone Records en 1985, han llegado al Top 30 del Reino Unido con 42 sencillos, al Top 10 con 22 y han conseguido cuatro números uno. Han lanzado 14 álbumes de estudio, todos los cuales han llegado al Top 10 del Reino Unido, así como a las listas de discos de todo el mundo. Neil Tennant y Chris Lowe han actuado ante millones de personas en 63 países y han sido cabezas de cartel de los festivales más importantes del mundo, como Corona Capital (Ciudad de México), Sónar Barcelona, ​​​​Primavera Sound (Barcelona, ​​​​Madrid y Oporto), Glastonbury (Reino Unido) o Summer Sonic (Japón), entre otros. Tras haber lanzado este 2023 el recopilatorio SMASH - The Singles 1985-2020, el 15 álbum de Pet Shop Boys verá la luz en 2024, año en el que se cumplirán cuatro décadas de la publicación del primer single del grupo.

Blondie

Jueves, 13 de junio. Stage 1 de 22h a 23:20h

Blondie es una de las bandas más innovadoras e influyentes de nuestro tiempo. Liderada por la icónica y pionera Debbie Harry, Blondie llevó el punk a la pista de baile e introdujo los sonidos del hip-hop a un público más amplio, mientras construía un catálogo de éxitos inmortales a lo largo del camino, como Heart of Glass, Rapture, One Way Or Another y The Tide Is High. Durante las últimas cuatro décadas, su influencia ha moldeado y continúa siendo una inspiración en los mundos de la música, la moda y el arte. Su éxito en las listas, su espíritu intrépido y su excepcional longevidad los llevaron a entrar en el Salón de la Fama del Rock 'N' Roll en 2006 y a vender más de 40 millones de álbumes en todo el mundo hasta la fecha. La vitalidad actual de Blondie se vuelve mucho más sorprendente después de 40 años de histórica carrera.

Underworld

Viernes, 14 de junio. Stage 1 de 00.30h a 02:00h

el dúo británico Underworld lideró el salto al mainstream del techno progresivo hace más de tres décadas y se ha mantenido imparable desde entonces. Karl Hyde y Rick Smith ya estaban asentados en la escena techno underground de los 90 cuando llegó su gran salto en 1996. Su himno atemporal Born Slippy (Nuxx) se convirtió en la banda sonora de una generación al aparecer en la película Trainspotting. Durante las siguientes dos décadas, aprovecharon ese éxito sin hacer concesiones: vendieron millones de álbumes, actuaron en festivales y clubs del todo el mundo con innumerables sold outs, pusieron música a las películas de los directores ganadores del Premio de la Academia Anthony Minghella y Danny Boyle, expusieron en galerías y pusieron la banda sonora a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Entre sus últimos proyectos se encuentran Drift, con el que publicaron nuevo material cada semana durante un año, y en 2023 han visto la luz los nuevos e hipnóticos singles And the color red y Denver Luna. Además, llenaron el Royal Albert Hall y ofrecieron increíbles shows en Coachella, Junction 2 y Lowlands.

Grupos locales

Una de las bandas más queridas en Mallorca, los uruguayos No Te Va Gustar, referente del rock del Río de la Plata, vendrán a celebrar sus 30 años de carrera. Un destacado nombre dentro de una escena balear siempre presente en la programación de Mallorca Live Festival, comprometido con el apoyo al talento local. Conocidos proyectos de la isla como Cabrón, El Cairo (desde Menorca), Caspary, Danïo, Guille Wheel and the Waves, María Hein, Negre (banda ganadora del concurso PopRock Palma 2023), The Ripples y Ultraviolet y las sesiones deAina Losange y Groovert.