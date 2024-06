Todos los libreros coinciden: el primer fin de semana de la Fira del Llibre de Palma ha sido todo un éxito de «afluencia». «Históricamente, el sábado siempre ha sido el mejor día, incluso más que el domingo, pues este día la gente aprovecha para ir a comidas familiares o a la playa, sobre todo teniendo en cuenta que el buen tiempo ha respetado mucho el fin de semana», comenta Sergio González, de Literanta este lunes por la mañana que, sin embargo, se ha desarrollado con bastante tranquilidad. «Hay mucho turista que mira, pero no tantos que compren. Nos preguntan si tenemos títulos en inglés o en alemán, pero, en nuestro caso, tenemos poca oferta», añade, a la vez que augura que, por la tarde, se volverá a animar.

González, además, se estrena en esta Fira como presentador, puesto que este jueves charlará con Sara Barquinero sobre su celebrada novela Los Escorpiones (Lumen), que se ha convertido en un fenómeno editorial. «Estoy seguro de que tendrá recorrido», afirma sobre esta obra que, según declara, antes de que viera la luz ya había mucha expectación al respecto. En comparación con otro fenómeno que estará presente en esta Fira, Blackwater (Blackie Books), en un encuentro que protagonizará este martes por la tarde el ilustrador de la saga, Pedro Oyarbide, González cree que el de Barquinero durará más.

Lucia Pietrelli, escritora y librera en Drac Màgic que el pasado viernes pronunció el pregón inaugural de la Fira, confiesa que también ha sucumbido a Blackwater. «Me ha enganchado muchísimo. Es una saga muy de mi estilo: historias familiares con tintes fantásticos y oscuros. No es el libro de mi vida, pero me lo he pasado muy bien leyéndolo». La librería apuesta por llevar «una mezcla de obras para el público infantil y juvenil, además de ensayo y narrativa, tanto novedades como libros de fondo».

Asimismo, Pietrelli coincide en la tranquilidad de las mañanas en la Fira y en que muchos turistas solicitan libros en inglés, una oferta que se da sobre todo en La Salina, regentada por Marina Alonso de Caso. «Es la tercera vez que participamos en la Fira y muchos ya nos conocen. Ha funcionado especialmente bien los libros infantiles, pero también hay muchos locales que compran libros en inglés. Este año todo va considerablemente mejor que el año pasado y no es que fuera mal, pero hemos mejorado mucho», celebra. Desde Rata Corner, Alexis Belmonte reconoce que han traído al Born la sección de literatura en inglés que tienen en la librería, ubicada delante del Rívoli, y que han vendido unos cuantos títulos en esta lengua. «Suelen ser turistas que quieren tener una lectura para el avión», afirma.

La que sí se estrena en esta edición es Aldana Areco, de Llibreria Pròpia, un establecimiento con sede en la plaza Quadrado que solamente despacha libros escritos por mujeres. «Estoy muy contenta con todos los comentarios que estoy recibiendo, que son muy positivos. Se acerca gente de todo tipo de perfiles, desde jóvenes que quieren recomendaciones para iniciarse en el mundo del terror o en temáticas de subculturas hasta gente más mayor que se lleva clásicos», aclara.

Por su parte, Marian Pons, que trabaja en la Nova Editorial Moll, comparte el entusiasmo de sus compañeros. «El viernes hubo una especie de colapso en Palma, estaba todo lleno de turistas, parecía un río de guiris, pero el sábado el panorama mejoró», cuenta. Sorprendentemente, relata, hay quien pregunta no por libros en inglés, que en el caso de Moll también ofrecen algunos dedicados a las rondalles o la flora autóctona mallorquina en este idioma, sino en castellano. Uno de los títulos que más éxito tiene en esta parada es Breus històries mallorquines, de Robert Graves, que Nofre Moyà ha traducido y recopilado por primera vez en catalán. Lo presentará este sábado a las 12.00 horas junto a William Graves y Eduard Moyà.

Cerca de Moll se encuentra Univers del Còmic con Toni Robles al frente en este lunes por la mañana. «El lunes por la mañana siempre suele ser el peor día, pero juraría que el año pasado había menos afluencia que hoy. Y no solamente turistas extranjeros, sino también españoles», explica, mientras hay quien entra para tomar algunas fotografías al estand, decorado con luces y páginas de cómic colgadas en diferentes móviles.

Preguntados por la convivencia con las terrazas, que este fin de semana dejó algunas escenas polémicas con clientes de los bares ocupando bancos públicos, la mayoría señalan que, de momento, no han tenido problemas. Por su parte, Robles se muestra más crítico. «Es fácil decir que no hay problemas un lunes por la mañana y puede que, a raíz de las fotografías que han ido circulando por redes el fin de semana, ahora quieran ir con más cuidado, porque lo cierto es que el sábado por la tarde estaba todo petado», cuenta.

Marta Prunés, de Lila i els Contes, anuncia que, además de libros infantiles y juveniles, han decidido incluir títulos para adultos, especialmente novela contemporánea e incluso han puesto en marcha un club de lectura de novela negra. «El barrio [Es Fortí] estaba huérfano de este tipo de ofertas, muchos clientes pedían este tipo de oferta y nosotras estamos encantadas de poder dársela», razona.

Por su parte, Amadeu Corbera, uno de los socios propietarios de Quart Creixent, comenta que entre lo más vendido sobresalen los libros sobre la historia de Mallorca, aunque también novela. Cabe destacar que esta librería de más de 40 años de trayectoria al servicio de la literatura en catalán está buscando un nuevo gerente después de la jubilación de la veterana librera Miquela Serra, que se materializará el 1 de diciembre. «Estamos recibiendo currículums, sobre todo de mujeres, pero de momento no tenemos ningún candidato para que sea la 'nueva Miquela Serra', que obviamente es insustituible, la cara visible de Quart Creixent. Esperamos tener ya nuevo o nueva gerente en septiembre para poder hacer la transición de cara al nuevo curso escolar y también la Setmana del Llibre en Català».