Ya se conocen todos los artistas que darán forma a El Verano de tu vida, el festival de las canciones del verano que se celebrará el domingo 21 de julio en el recinto Trui Son Fusteret. El máximo exponente del Eurodance, Snap!, será el cabeza de cartel de la primera edición y lo hará junto a artistas de renombre nacional como David Civera, Raúl, Selena y King África. No faltará el 'producte balear' que estará encabezado por Azuquita, DJ Jaume Colombàs y Quique Torito, que será el encargado de conducir este festival que está creando muchísimas expectativas para los amantes del veraneo en todas sus vertientes.

Que la detengan, La Bomba, Así me gusta a mí, Sueño su boca o Yo quiero bailar serán los himnos veraniegos que se unirán a los mundialmente conocidos Rythm is a dancer y I’ve got the power en lo que se prevé será una de las tardes más divertidas de este verano.

Decenas de discos de oro y platino en multitud de países en todo el mundo, Snap! no pasa de moda y así lo demuestran las plataformas actuales: suman más de 1.000 millones de escuchas en Spotify donde reúnen a casi seis millones de fieles oyentes recurrentes al mes.