Guadalupe Nettel es una escritora mexicana que desde su niñez ha vivido intermitentemente entre México y Francia. Su obra ha sido traducida a más de veinte idiomas.​ Desde su primera juventud ha fundado y editado publicaciones literarias y culturales como Semestral, o la revista bilingüe Número 0. Dirige, actualmente, la Revista de la Universidad de México (UNAM). En 2008 fue seleccionada por el Hay Festival como parte de la primera generación Bogotá 39. Colabora ocasionalmente en publicaciones como El País, Turia, The Passenger, Under the Volcano, The New York Times, Granta, The White Review, Turia, La Repubblica y La Stampa. Sus novelas y sus cuentos han sido adaptados al teatro y al cine. La hija única es finalista del Premio Booker Internacional 2023. | Mely Álvarez