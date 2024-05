La mallorquina Bárbara Pastor acaba de publicar la novela Volverás a Raixa en la colección Black del sello Calambur. La trama se sumerge en las investigaciones de la inspectora Aina Cantallops al tratar de resolver un crimen ocurrido durante una fiesta en la posesión de Raixa, en la Serra de Tramuntana, en las que aparecerán una institución religiosa y una red de corrupción.

«Quise ambientar la novela en Raixa porque representa una forma de vida que ya no existe, pero hay clanes mallorquines que siguen todavía con el mismo tipo de existencia de siempre», explicó la autora, quien apuntó que «hay cuestiones en Mallorca que no han cambiado nada desde hace cien años, algo que no sucede en otros lugares, como Barcelona, que ya nada tiene que ver con la de hace unos años».

Terrenal

Pastor aclaró que «Mallorca tiene esta costumbre atávica, tan terrenal y agraria, y el mundo agrícola es desconfiado y poco aficionado a cambiar sus costumbres», y matizó que «este mundo tan tradicional que, en principio, podría parecer un defecto, con la llegada del turismo de masas se ha convertido en algo nostálgico e identitario».

«La inspiración para escribir esta novela llegó un día caminando por Palma, oí a una señora que cantaba un aria en la calle, me acerqué a la Plaça Sant Miquel, le dije que quería invitarla a comer y que me contara su historia, a partir de ahí empecé con la ficción», declaró la escritora, quien añadió que «ella era como una valquiria, es una cantante bielorrusa que, ahora, ya está mayor y muy enferma, y a la que la gente conoce porque participó en un programa de televisión». La novelista indicó que «me impresionó que una señora así, que cantaba de esa manera, no se dedicara a dar clases de canto».

Portada del libro 'Volverás a Raixa'.

«Titulé la novela Volver a Raixa porque Mallorca es el referente de mi adolescencia, recuerdo esa Palma de los años 70, la que describe José Carlos Llop en La ciudad sumergida, y sumergida es la palabra correcta, esa ciudad silenciosa que no conoces si no tienes gente que pertenezca a una determinada clase social», aseguró Pastor, quien afirmó que «esta novela está hecha de recuerdos, que son emociones».

Europa

En la actualidad, Bárbara Pastor es profesora de lengua en la Escuela Europea de Luxemburgo. Antes pasó por los Estados Unidos, donde fue investigadora en la Universidad de Michigan, y por Londres y Oxford. «Después de 25 años de aulas entre Madrid y Barcelona, decidí que era un momento para hacer un cambio profesional importante», comentó la docente, que trabaja en un ambicioso proyecto europeo sobre oratoria, para enseñar a hablar correctamente en público.

La doctora en Filología Clásica, autora de diversos estudios, como Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española (1996), Cultura Clásica (1998), Las perversiones de la lengua (2001), ¿Qué pasa en las aulas? (2007) o Somos lo que sabemos: cosmopolitas del mundo clásico (2013), entre otros, detalló que «nos cuesta aprender a hablar en público porque no hemos aprendido a hacerlo y es algo que todo el mundo lo necesita: no es que enseñes oratoria, es que enseñas a crecer, crecimiento personal y autoestima que ayudará a enfrentarse al mundo», y precisó que «empecé este proyecto en el año 2013, daba tan buenos frutos que pensé que debíamos hacerlo también en Madrid, y fuimos al Senado, donde la experiencia fue una maravilla».

Pastor contó que «tres años después, vi que había una convocatoria de plazas en el Exterior del Ministerio de Educación y me planteé que era el mejor momento para llevar mi proyecto de oratoria fuera e internacionalizarlo, así llegué a Luxemburgo, un entorno plurilingüe, rodeada de alumnos que proceden de 20 países diferentes, que parecía un buen lugar para desarrollar mi proyecto de oratoria».