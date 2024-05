Finalmente no podrá ser. La nueva cinta del director Ruben Östlund, afincado en Mallorca desde hace casi dos años, no se rodará aquí pese a los intentos de que así fuera por parte de la Mallorca Film Commission y del deseo de Östlund. Se pierde así la opción de albergar una de las cintas más mediáticas del año próximo. El galardonado cineasta sueco, ganador de tres Palmas de Oro consecutivas en el Festival de Cannes y nominado a dos Oscars por su cinta El triángulo de la tristeza en 2023, junto a su equipo de producción han tomado esta decisión al considerar «demasiado arriesgado» depender de un estudio de cine cuya construcción está todavía pendiente, en referencia a los Mallorca Green Film Studios.

Una oportunidad perdida de tener un rodaje que hubiera traído, según lo previsto, a al menos un actor de renombre como es Woody Harrelson, conocido por sus papeles en cintas como Zombieland, Ahora me ves y Natural Born Killers, además de la aclamada primera temporada de True Detective. Harrelson ya fue uno de los actores de El triángulo de la tristeza y expresó su compromiso por estar en esta nueva película de Östlund.

El actor Woody Harrelson, uno de los protagonistas del futuro filme.

Otro nombre que ha sonado en las últimas semanas es el de Keanu Reeves, al que todo el mundo recuerda principalmente por ser el protagonista de Matrix y por dar vida a John Wick. La noticia ha provocado decenas de artículos corroborando el interés mediático que desprende el filme.

No es de extrañar ya que las cintas de Östlund, como él mismo ha destacado en varias ocasiones, tienden a ser provocativas y tal y como confesó a Ultima Hora con su próximo filme pretende lograr «la mayor estampida de público» en Cannes. Para ello, el director afincado en Campos, pueblo del que presume orgulloso cada vez que puede y donde terminó de montar e hizo el primer visionado de su anterior película, ha escrito The Entertainment System is Down, una historia de los pasajeros de un avión cuyo sistema de entretenimiento a bordo queda inoperativo teniendo que aguantar varias horas de vuelo aguantándose los unos a los otros.

Keanu Reeves es uno de los nombres que han sonado como futuros protagonistas.

Östlund planea construir un Boeing 747 entero, tal y como ha detallado a este diario, para lo cual necesitan «un estudio más grande que el que hay en la Isla». El proyectado Mallorca Green Film Studios, que estarán en Marratxí, debería satisfacer las necesidades de la producción, pero aunque estaba previsto para este mismo año es probable que no se termine ya hasta comienzos de 2025. Ante ello, Östlund señala que «necesitaremos al menos cuatro meses para construir el avión y nos parecía muy arriesgado depender de un estudio que no está construido todavía».

No obstante, el sueco agradece el trabajo previo y la implicación de la Mallorca Film Commission, dirigida por Pedro Barbadillo, que les permitió incluso visitar un avión en el hangar de Air Europa, y destaca el trabajo de preproducción hecho en la Isla. Además, señala que todavía quedará la opción de rodar los exteriores del filme, «alrededor del 10% del mismo», y señala que «si es posible me encantaría rodar parte de ello en Mallorca».

Financiación

Barbadillo confirma que desde su oficina pusieron «todo lo que estaba a nuestro alcance» para que la cinta viniera. Eso incluye no solo la visita al hangar, sino la localización de un avión en desguace en Madrid que se trasladaría a una nave en Mallorca. A su vez, señala que un plató grande como el Green Film Studios puede «ser un factor diferenciador», pero no tiene «por qué ser la causa de que el rodaje no venga» ya que hay «platós modulares de grandes dimensiones que se montan en 4 meses y estaríamos a tiempo».

Pedro Barbadillo y Ruben Östlund en un acto ocurrido en la Isla hace unos meses.

Por ello, desde su punto de vista la razón se debe más a «que la mayor parte de la financiación viene de Alemania y han puesto como condición que se ruede en ese país», concretamente en «los estudios de Babelsberg, en Berlín», algo, por otro lado, «lógico y frecuente».

Por ello, Barbadillo destaca la «implicación» habida y muestra su disponibilidad para «facilitar todo lo necesario» si se deciden a rodar exteriores. En cualquier caso, destaca como factor determinante que hubiera podido inclinar la balanza tener «fondos directos de financiación al cine suficientes para entrar en igualdad de condiciones en una coproducción internacional». Algo que, si falta, les mantiene «sin posibilidades de entrar en la puja».