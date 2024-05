Durante varios días más, la zona de Alcanada, en Alcúdia, tiene puesto el cartel de 'silencio, se rueda'. El motivo de ello es Forastera, primer largometraje de Lucía Aleñar que cuenta con la participación de Zoe Stein (Mantícora) y Lluís Homar (Los abrazos rotos). Ellos, junto al resto del amplio equipo, han reconvertido este enclave de Mallorca en su particular escenario para contar y ampliar una historia que la directora lleva madurando años.

Y es que Aleñar ya rodó un corto de igual título en la Isla, que estuvo en el Festival de Cannes, y que también protagonizó Stein. El paso por el festival francés es valorado por la cineasta como fundamental no solo para sacar adelante la película que ahora rueda, sino también para darse cuenta de que la historia interesaba a más gente y no estaba solo en su cabeza. Ese fue el germen de lo que ahora es el largometraje y que le ha permitido desarrollar más la trama sobre una familia que afronta el duelo inesperado de un familiar de la misma. En este sentido, la propia Aleñar, que no oculta que el «corazón de la idea surge de las proyecciones que hacemos cuando alguien muere en nuestra vida», confiesa que una de las ideas que mueve el filme es el hecho de «parecerse» a algún ser querido, como le ocurre a la protagonista al ponerse las ropas de su difunta abuela.

La actriz Núria Prims y la joven intérprete mallorquina Martina García Cursach.

En cuanto al hecho de que la historia se ambiente en Mallorca se debe a que la propia directora es de ascendencia mallorquina, por parte paterna. Si bien no es autobiográfica, la trama sí tiene elementos comunes con la experiencia de la propia Aleñar que «cada verano» ha venido a Mallorca y conoce perfectamente la Isla. El propio título habla, de alguna manera, de esta dualidad que el filme persigue: Forastera. «Sentirse fuera de lugar, algo que tiene mucho que ver con el viaje del protagonista» en el que una joven ha de afrontar la muerte de su abuela, dejando una «vacante» que «desequilibra» a toda la familia. Es por ello que lo «fantasmagórico» está presente en el filme, pero no desde lo fantástico, sino «como una herramienta para pasar y procesar el duelo», algo que «necesitan para seguir adelante». En el caso de Aleñar, una de sus intenciones era ambientarlo todo en un entorno «local y familiar» que tiene un lado turístico y «al alcance del mismo», pero que también mantiene un aura de haberse quedado al margen, de estar «resguardado».

Por su parte, los protagonistas son, tal y como destacó la directora, «un lujo». Y es que el reparto, en el que además de Lluís Homar y Zoe Stein están Núria Prims, Marta Angelat y Martina García Cursach, ha creado una «pequeña familia» fuera de la pantalla, como señaló el actor, que se mete en la piel de Tomeu, el abuelo, alguien a quien describe como «una persona feliz que ha de afrontar esta pérdida terrible». Homar, que relata que su manera de entrar en el personaje ha sido «fácil y humana», comenta de Aleñar que «lo tiene todo muy estudiado y claro» en el sentido de que ha afrontado su opera prima con «un material sensible llevado de la mejor manera», y resume que el proceso de rodaje ha sido «todo un placer».

Por otro lado, Homar resalta la relación intergeneracional que se crea entre su personaje y el de Stein, su nieta en el filme, como una «manera de crear entre los dos un universo común que les saca» del duelo en el que se adentran y también hizo hincapié en «la mirada» que aporta Aleñar al cine por ser «la suya, única».

Finalmente, Stein, la protagonista que repite en el papel tras su trabajo en lo que fue el corto, comenta haber podido desarrollar y «entrar profundamente en el personaje» al tratarse de un largo y define como «increíble» la experiencia de trabajar con Homar, y repite apelativo para su conexión con Aleñar, a quien cataloga de «gran directora». Por último, también comenta lo curioso de que sea su tercera producción en Mallorca, donde ya ha rodado el corto del mismo título y La Caza: Tramuntana, y se muestra feliz por ello ya que su familia «es de Mallorca, mis abuelos, y he venido cada año aquí, y es un lugar muy especial para mí», concluyó antes de tener que marchar corriendo para una secuencia y continuar con el día de rodaje.