Cuando Marina Bennasar (Sa Cabaneta, 1989) preparaba oposiciones para Educación Infantil, le apetecía incluir dentro de la programación algún material sobre la perspectiva de género. «En Infantil es habitual que haya cuentos sobre este tema, pero en ellos el protagonista siempre tiene un conflicto en ese sentido, tiene que llevar a cabo un proceso o hacer un cambio para que los demás lo acepten. Yo no quería dar ese mensaje, mi propósito era sencillamente hacer visible esta cuestión y reflexionar sobre la riqueza y la diversidad, pero no tratarlo como un problema. Cuando tuve preparado el material me di cuenta de que sería una pena que se quedara ahí, así que decidí intentar publicarlo», recuerda. Y para materializarlo tenía que encontrar alguien que ilustrara la historia. Ahí es cuando entró en el proyecto Marina Uguet (Felanitx, 1991) quien, además de maestra, también cursó la carrera de Bellas Artes.

Argumento El resultado de este proceso es el álbum ilustrado Mudança (Disset Edició), que presentan este sábado por la mañana (11.00) en la librería palmesana Lila i els Contes; mañana en Porreres de la mano de Veus feministes y, el martes, Sant Jordi, firmarán ejemplares en las paradas de Abacus (Plaça Major) y Casa del Libro (Plaça Marquès del Palmer), en Ciutat. Como el propio título sugiere, el cuento tiene como punto de partida una mudanza, pero contemplada tanto desde el punto de vista de quien se muda (Lluc) como de quien recibe un nuevo vecino (Adilet). Este planteamiento permite abordar otra cuestión tan importante como el miedo a los cambios y la inseguridad que generan. En cuanto al tema del género, este se aborda con «sutileza» y «sin caer en prejuicios o estereotipos de género». Visibilidad «Queríamos que Mudança no fuera el típico cuento con moraleja o mensaje concreto, sino una invitación a hacer visible el tema del género. Incluso puede que haya lectores que no les llame la atención ningún detalle de este aspecto, algo totalmente positivo porque indica que está más superado de lo que pensamos. Los adultos, sin embargo, tenemos más trabajo porque muchas veces tenemos que deconstruirnos. Por ello, al final del libro incluimos una guía para que los padres puedan acompañar a los pequeños en caso de que estos tengan preguntas que ellos no sepan muy bien cómo abordar». Así las cosas, lo interesante de Mudança es, como señalan Bennasar y Uguet, que «ofrece muchas lecturas posibles: una más sencilla, otra más lúdica y divertida, pero todas ellas funcionan muy bien». «Hemos creado este cuento porque son temas que nos interesan y nos lo hemos pasado muy bien haciéndolo, algo que también se transmite a los lectores», celebran.