El ciclo de conversaciones de CaixaForum Palma Trobades amb..., que reúne a diferentes artistas provenientes de varias especialidades como la música, el cine o la pintura, reanuda sus sesiones en Ciutat y lo hará de la mano del conocido músico Joan Miquel Oliver el próximo 23 de marzo. Será la primera de las varias jornadas en las que pasarán por el centro cultural Marina Salazar, Belén Barenys y Berta Prieto.

Oliver, conocido principalmente por ser parte de la banda Antònia Font, con la que actualmente sigue tocando y girando tras un impass de varios años que fue quebrado en 2022 tras casi una década. No obstante, Oliver también es poeta, como demuestra con las publicaciones Pegasus y Elektra, y su capacidad de unir versos y música. En su encuentro, titulado Com s’escriu una cançó, Oliver explicará su proceso creativo híbrido y multidisciplinario poniendo el énfasis en la manera en que se ha de entender la letra de una canción y su relación con el ritmo, la rima o las vocales, incluso.

El 15 de abril recogerá el testigo Marina Salazar, quien a través de una charla llamada Color per reescriure la història, la ecléctica artista, responsable del globo terráqueo en forma de pecho que vistió el escenario de Rigoberta Bandini, explicará su forma de ver el arte y que ha expresado a través del nombre No Queda Tinte y nos adentrará en su universo particular y creativo.

Finalmente, el 16 de mayo, cerrarán el ciclo Belén Barenys y Berta Prieto, autoras de la serie de Filmin Autodefensa, que ha sido un fenómeno audiovisual y con gran repercusión del cual detallarán los procesos creativos y libres que movieron su forma de escribir este proyecto en una charla titulada Reines de l'autoficció.