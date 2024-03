La agenda del fin de semana llega repleta de un repertorio variado de actividades para aquellos que quieran disfrutar de los eventos de ocio en Mallorca: conciertos, montajes de teatro, humor y funciones familiares que prometen satisfacer todos los gustos y a todas las edades. En el terreno musical, destaca la despedida de la banda The Prussians en Es Gremi, el concierto de Chambao dentro del Festival Paco de Lucía o el recital de Marco Mezquida en Manacor. En teatro, está la la final del Teatre de Barra en el Mar i Terra y el estreno de la adaptación de la exitosa novela de Aina Fullana Els dies bons en el Principal de Palma. Además, continúa la Fira del Ram en Son Fusteret, un buen plan para aprovechar estos días en los que brillará el sol y las temperaturas serán agradables.

Conciertos

Los melómanos tendrán sin duda una gran satisfacción este fin de semana por la cantidad de conciertos que hay, no solo en Palma, sino también en la Part Forana. En la capital, el Festival Paco de Lucía recibe, tras Miguel Poveda y Las Migas, la visita de Chambao, que llega a Trui Teatre este domingo. The Prussians ponen fin a 13 años de trayectoria con un concierto muy especial en Es Gremi que contará con L.A, Guille and The Waves y Paco Colombás. El Teatre Principal de Palma acogerá una noche de poemas musicados con Cris Juanico y sus Cançons de Xerxa, una compilación de canciones hechas a partir de una selección de poemas de Pere Xerxa.

En la Part Forana, este sábado concluye el ciclo de conciertos dedicado a la compositora Matilde Escalas (Palma, 1870-1936) que organiza Euroclàssics. La cita es en el Estudi Cas Músic, en Santa Eugènia. Ese mismo día, en Llucmajor, la gran dama de la Cançó, Maria del Mar Bonet, actuará acompañada por Dani Espasa y Borja Penalba en el Centre Internacional de Fotografia Toni Catany. El incombustible Tomeu Penya ofrecerá un concierto en formato íntimo en el Auditòrium Sa Màniga (Cala Millor). En el Auditori de Manacor, el reconocido pianista menorquín Marco Mezquida interpretará una gran variedad de canciones, cuyos estilos van desde la música popular al jazz o flamenco, junto a la Banda de Manacor.

Teatro

La novela de Aina Fullana Els dies bons da el salto de las páginas a las tablas en el Teatre Principal de Palma con la adaptación de la dramaturgia a cargo de la propia autora y de Joan Fullana. La obra cuenta la historia de una familia atravesada por las adicciones. Todo comienza con la intensa vida de Xavier, marcada por las drogas y las mentiras, y continúa con su relación con Martina y la hija de ambos, Ariadna, que se verán sometidas a las consecuencias trágicas de esta vida desmedida, muchas veces sin darse cuenta. Como un hilo imperceptible, ligero y al mismo tiempo implacable, la fuerza de los hechos les envuelve en un destino que parece repetirse, inexorable.

Otra propuesta imperdible es la gran final de la XXIV edición del Teatre de Barra dedicada a las leyendas llega este sábado al Teatre Municipal Mar i Terra de Palma. Como marca la tradición, las cinco funciones que se han llevado a cabo en los bares de Blanquerna se representarán en esta gran final en una velada en la que se entregarán los premios.

Humor y ocio familiar

Auditòrium de Palma propone el exitoso espectáculo Corta el cable rojo, que a gole de improvisación logra que su público ría a carcajadas. Corta el Cable Rojo es un show de comedia de improvisación. Su objetivo es hacer reír a mandíbula batiente con humor creado en el momento y basado en las sugerencias de los espectadores. Esta misma sala palmesana acoge el domingo por la tarde al grupo infantil Pica Pica, que presenta su emblemático espectáculo Bailando. Se trata de un musical infantil lúdico e interactivo donde niños y grandes se divertirán cantando y bailando. Los menores de 3 años no pagan entrada y no ocupan butaca. Por su parte, Escena 101 (Arxiduc Lluís Salvador, 101), que ha abierto de nuevo sus puertas para recibir noches de improvisación teatral, ofrecen una velada con Camaleónicas. Estos caóticos improvisadores llamados improcamaleónicos prometen llevar al espectador a lugares exóticos, peligrosos e interesantes en busca de su disfrute y carcajadas. Elpropone el exitoso espectáculo Corta el cable rojo, que a gole de improvisación logra que su público ría a carcajadas. Corta el Cable Rojo es un show de comedia de improvisación. Su objetivo es hacer reír a mandíbula batiente con humor creado en el momento y basado en las sugerencias de los espectadores. Esta misma sala palmesana acoge el domingo por la tarde al grupo infantilpresenta su emblemático espectáculo Bailando. Se trata de un musical infantil lúdico e interactivo donde niños y grandes se divertirán cantando y bailando. Los menores de 3 años no pagan entrada y no ocupan butaca. Por su parte,(Arxiduc Lluís Salvador, 101), que ha abierto de nuevo sus puertas para recibir noches de improvisación teatral, ofrecen una velada con Camaleónicas. Estos caóticos improvisadores llamados improcamaleónicos prometen llevar al espectador a lugares exóticos, peligrosos e interesantes en busca de su disfrute y carcajadas.