Corría el año 2014 cuando nuestra protagonista despuntaba en las redes bajo el nick The girl and the piano, aquellas versiones desnudas marcaron su meteórico ascenso. Hoy, Belén Aguilera es uno de los nombres centrales del nuevo pop español. 2023 fue un año imparable para la catalana, abrió una nueva etapa creativa marcada por la experimentación, tal como recoge Metanoia. Un EP con una sonoridad que potencia sus puntos fuertes braceando entre el pop y la música electrónica e imponiendo su propia marca. La sala Es Gremi de Palma la acoge hoy (20.00)su presentación dentro del ciclo Mallorca Live Nights.

¿Cuál fue el punto de partida de Metanoia?

Un momento de cambio, necesitaba tomar otro rumbo a nivel personal y en consecuencia profesional. Me encontraba perdida, no me identificaba con mi yo del pasado, no sabía hacia dónde ir y perdí la motivación. Fue doloroso porque no lo entendía y cualquier cosa que no entienda me produce angustia. Poco a poco y gracias a una luz interior que creía que tenía apagada fui encontrando el caminito como siempre hacemos todos.

Y a nivel musical, ¿también necesitaba reinventarse?

Sí, por supuesto. Necesitaba sentir que abordaba de nuevo otra cosa y que me conquistaba a mí misma con algo nuevo. Siempre he sido muy curiosa, siempre quiero probar cosas y aprender, sobre todo de lo que a mi interior y a mis capacidades se refiere. Para mí fue un reto crear un nuevo sonido que me configurase como la artista que quería ser.

¿Cómo funciona su control de calidad, de qué depende que un tema acabe en el disco?

El sentimiento siempre. Si es una canción que me ha hecho sentir esa canción es

importante para mí. Suelo llorar en el proceso de composición por verbalizar cosas que no estaba entendiendo en mi interior, y que salgan en forma de poesía y música me

emociona mucho. El sentimiento rige mi música sin duda.

¿Opina, como Rosalia, que ‘mis sueños nunca fueron modestos’?

Sí. Creo que nadie lo llama ‘’soñar’’ si incluye modestia. Los sueños llevan implícitos la poca probabilidad de hacerse realidad.

¿Qué canción elegiría como autorretrato?

Es dificilísimo, creo que cada una me representa en todos los momentos en las que las he escrito. Y creo que esta respuesta cambiará conforme pase el tiempo y las circunstancias.

La soledad, las emociones... ¿Cuál es su gran tema ?

Las emociones, los sentimientos, cómo lo exteriorizamos, cómo somatizamos, todo eso forma parte de mis letras.

¿Qué explora la parte más personal de sus canciones?

Explora la búsqueda del ser. Creo que ya lo demuestro porque es mi verbo más usado, pero es verdad que siempre me busco a través de ellas.

¿Con quién le gustaría grabar una colaboración y con quien no lo haría ni por todo el oro de Fort Knox?

Puestos a soñar, Lana Del Rey, Caroline Polachek y Charli XCX son mis máximos referentes ahora mismo. No colaboraría con Chris Brown, aunque tampoco creo que me vea en la situación…