Hace casi un año, el mallorquín Marc Seguí (Palma, 1998) lanzaba el EP AAAAAA, que suponía un punto de inflexión en su carrera, con un estilo más rockero y también más oscuro. Luego, vinieron algunos sencillos, como Mariposas, junto a Pablo Alborán, De mi pa ti o el más reciente y colorido Muuurakami. Y, de nuevo, Seguí lo presentará en casa, en Es Gremi. La cita es este sábado 2 de marzo a las 21.30 horas.

Sigue con la gira de presentación de AAAAAA, un trabajo que es como un grito, como ya dijo en su momento, que le sirvió para sacar la frustración de una época en la que no le convencía su voz. ¿Cómo lo ve ahora que ha pasado un tiempo?

Sí, hay seis ‘a’, una por cada canción. Es un grito de desesperación, de socorro. Viví una etapa muy mala y complicada y quise plasmar todo eso en la música, pasando de pop a algo más rock y más oscuro. El rock me permitió interpretar ese grito y quería sincerarme con mi público.

Es un EP muy especial, un edición limitadísima que apenas se puede conseguir en formato físico...

(Risas) Se puede comprar también en los conciertos, pero sí, quería que fuera algo muy limitado y exclusivo, porque forma parte de una etapa de mi vida que espero no se vuelva a repetir. Aunque es una música que me sigue representando y no me avergüenzo de aquello. De hecho, estoy orgulloso porque he aprendido mucho y, a nivel musical, he probado cosas nuevas.

A pesar de ser un grito, su voz sigue sonando dulce, conciliadora, pero curiosamente no se crea una disonancia…

Es que es mi voz y eso, obviamente, no se puede cambiar. De hecho, mi voz es lo que hace fácil que el público me identifique nada más oírme cantar, es muy personal; aunque eso no quiere decir que no quiera evolucionar, porque sino sería muy aburrido. En todo caso, siempre hay patrones que se repiten, pues es la misma cabeza, el mismo corazón y las mismas manos las que crean esa música. Me gusta que la gente me reconozca nada más empezar la canción.

Su trabajo más reciente es Muuurakami, un tema muy diferente a esa oscuridad de la que habla. De hecho, tanto el tema como el videoclip son muy coloridos y festivos.

Sí, de hecho, cuando salió el EP en plataformas esa etapa de oscuridad ya estaba superada. Luego vinieron los colores, la música pop y temas más alegres, porque así me sentía yo. De hecho, el disco que estaba creando iba en esa línea, pero al final tuve un cambio y decidí hacer un álbum diferente. Tras lanzar el EP, vinieron cuatro sencillos muy divertidos, uno de ellos con Pablo Alborán, a quien admiro muchísimo. Después vino un parón y ahora me quiero centrar en mi próximo disco, en el que me desmarco del pop y tiro de un género que no quiero desvelar para que sea sorpresa. Puedo decir que ahora mismo llevo un 80 % del disco hecho, verá la luz este año seguro.

Muuurakami no se refiere al célebre escritor, sino al artista Takashi Murakami. ¿Cómo acabó inspirándose en el creador japonés?

Cuando acabé AAAAAA acabé saturado de tanta música oscura y seria. Al final, venía de una etapa juguetona, siempre me he definido como un niño pequeño y es literalmente así porque en la música llevo solo cuatro años. Así que con los productores y el equipo decidimos cambiar de aires, pasarlo bien. Muuurakami surgió durante una semana de verano en A Coruña. En cuanto al artista, evidentemente me inspiré en él porque me gusta y porque, como decía, transmitía esas ganas de pasarlo bien.

Decía que falta poco para su próximo disco, ¿qué más puede avanzar sobre este proyecto?

Va a ser diferente. Será un volver a los inicios, pero los inicios de verdad, de estar en casita escribiendo en Mallorca sin presiones y obviamente añadiendo factores nuevos, con música que no he hecho antes. También puedo decir que habrá algunas colaboraciones. Antes no era una persona muy abierta en este sentido porque me gusta buscar mi propio camino. Cuando lanzamos Tiroteo con una colaboración tan potente como Rauw Alejandro había gente que pensaba que era suyo, así que tuve que hacer un ejercicio de hacer mis propias canciones, para que la gente me conociera a mí. Como decía, solo llevo cuatro años dedicándome a esto. Ha sido un trabajo de hacerme un colchón para ahora ya abrirme a colaboraciones y estar más tranquilo en ese sentido.

De hecho, en Spotify, su tema más escuchado sigue siendo Tiroteo, tanto el remix con Rauw Alejandro como su tema original con Pol Granch. Ahora que han pasado dos años, ¿qué opina de ese tema? ¿Se ha cansado de escucharlo o está orgulloso?

La verdad es que uno se llega a saturar un poco de sus propias canciones, pero para mí esta es un regalo. Es increíble que dos años después la sigan escuchando más de medio millón de personas cada día y especialmente con la industria de hoy en día, donde los temas pasan de moda en un abrir y cerrar de ojos y hay un montón de lanzamientos cada día.