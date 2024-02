La formación mallorquina Devil May Care recala en el Dones Fest para dar rienda suelta a su música en esta jornada que tiene lugar en Es Gremi este domingo 3 de marzo. Se trata de una jornada centrada en las mujeres músicas y la formación está compuesta a medias por ellas y ellos. Repasan aquí cuáles son sus objetivos como banda y sus influencias antes de compartir escenario este domingo con otras formaciones como Tel·lúriques, Presión, Astral La Capitana y Psideralica.

La banda está formada por Toni (guitarra), Vero (voz), Josep (guitarra) y Bea (batería) y se autocatalogan dentro del «rock alternativo moderno» y describen su música como una «esa mezcla de energía, potencia y melodías pegadizas» y con unas letras que «exploran tanto las complejidades personales como las realidades sociales».

Para crear, según determinan ellos mismos, se basan en una dinámica «completamente colaborativa y democrática» que funciona porque son un «equipo unido donde todas las decisiones importantes se toman de manera conjunta», ya sea desde la elección de «nuevas composiciones hasta la selección de covers para interpretar en conciertos».

Su música, a su vez, se nutre de influencias como Paramore, Against the Current o Bring Me The Horizon, de los cuales extraen la «potencia y emotividad de su sonido, así como la profundidad de las letras», pero más allá de «imitar su estilo, tratamos de encontrar nuestro propio sonido y contar nuestras propias historias a través de la música».

De cara al Dones Fest del domingo, en Devil May Care se muestran «superemocionados de debutar como banda en un espacio que apoya el feminismo y que además es benéfico» y juzgan como «genial» el tener la oportunidad de tocar en un evento que «celebra el talento femenino en la música». Para el acto han preparado un setlist «con canciones propias y algunas versiones de bandas como Paramore» para poder «transmitir toda nuestra energía en el escenario».

Una vez pasado el Dones Fest, sin embargo, la ambición no decae, y desde la formación avanzan que pretenden «seguir creciendo» con una meta en la que destacan el «componer más canciones propias para tener un setlist completo de nuestra música», continuar madurando a base de tocar en conciertos y ganar experiencia sobre los escenarios y marcan como uno de los deseos más importantes el «grabar nuestro primer single» como los pasos a seguir para «seguir haciendo lo que más nos gusta y poder compartir nuestra música con el mundo».