El reestreno de ‘Nua’, ‘Sí, sí sí’, tres series y dos películas, lo nuevo de Ann Perelló

En Nua, Ann Perelló (Muro, 1990) se desnudaba y contaba, sin filtros, la cruda realidad de convivir con un monstruo: un trastorno de conducta alimentaria (TCA). Tres años y 70 funciones después, la mallorquina la reestrena en Barcelona y, tras la polémica cancelación el pasado verano, también en Palma. A la Ciudad Condal llega precisamente este martes 20 de febrero al Espai Texas, donde podrá verse también el 27 de febrero y el 5 de marzo. Además, después de cada función se llevará a cabo un coloquio sobre TCA y presión estética. A Palma, será en el Teatre Xesc Forteza el 23 y 24 de marzo.

Ahora, Perelló es madre de dos hijas, una condición que hace que Nua tome «un enfoque diferente». «Cuando se estrenó en Palma en 2021 la relación con la madre era de estar alerta, de ir con cuidado por no despertar una herida. Ahora, ese enfoque como madre es que mis hijas puedan tener una vida más protegida, que no sufran tanta presión estética o que la sepan gestionar mejor», compara la actriz. En todo caso, puntualiza, sobre Nua planea una idea optimista, pues «trata de cómo se entra en un trastorno, pero también cómo se puede salir de él».

Otro proyecto teatral de Perelló es Sí, sí sí, montaje que dirige Joan Arqué y que ella protagoniza. Esta se estrenará del 8 al 10 de marzo en el Principal de Palma. «De nuevo es un monólogo, intenso. En este caso aborda el consentimiento, un tema muy complicado que intentamos enfocar desde lo positivo, ya que el consentimiento está relacionado con querer algo, y el sexo debería ser algo positivo, no negativo. Por ello, el debate de qué entendemos por consentimiento es muy interesante. Por desgracia, la violencia sexual está a la orden del día, por lo que vale la pena reflexionar sobre qué hacemos ahora con eso, cómo hablamos de ello, cómo acompañamos a las víctimas... Lo que está claro es que si se queda en un tabú, las víctimas todavía lo pasan peor», razona.

Adaptación

Por otra parte, Perelló avanza a Ultima Hora que está trabajando en la adaptación de Nua a serie. «Hace tiempo que diferentes personas del sector audiovisual me sugerían que era buena idea hacer algo más con Nua, así que decidí presentarme a las ayudas a la creación del Institut d’Estudis Baleàrics. Me dije a mí misma que si no salía bien no pasaba nada, pero al final me han dado la ayuda. Estoy en un punto en el que dejo que las cosas sucedan, que fluyan. En este caso ha salido bien», reconoce. La previsión es que sean seis capítulos, aunque no sabe todavía si será ella la protagonista de la serie.

«Ahora de momento estoy escribiendo el primero a partir d etodo el material que tuve que generar para presentarme a las ayudas. Luego, tendré que intentar encontrar financiación», explica. Son, como ella misma señala, «procesos largos». De hecho, recuerda que hace dos años obtuvo otra ayuda junto a su pareja, Pau Escribano, con el que está escribiendo el guion para una película, que produciría Minoria Absoluta. «Se titula Olívia y habla sobre la maternidad, concretamente, sobre la gran pregunta de si tener hijos o no. Es una comedia que hará reír especialmente a los mallorquines», avanza.

Asimismo, la mallorquina forma parte del elenco de Dieciocho, serie de TVE que cuenta con la participación de IB3 y la valenciana À Punt y cuyo guion también firma Escribano. «Interpreto a un personaje secundario, pero muy interesante», apunta. La serie, detalla, «habla sobre un centro de menores de migrantes no acompañados y, por lo tanto, es una historia muy diferente a la que la gente está acostumbrada a verme, al menos en las Islas». La serie, de seis capítulos, está dirigida por Hammudi Al-Rahmoun Font, con quien Perelló hizo su primera película, Otel·lo. Además, entre el elenco figura también Pep Tosar.

Otra serie en la que aparece es Vintage, de TV3, protagonizada por «dos hombres de 60 años que no entienden el mundo moderno». Abel Folk y Lluís Villanueva lideran el reparto. Finalmente, tiene un papel en Mamífera, de Liliana Torres, protagonizada por Enric Auquer y María Rodríguez. Su estreno mundial será el mes que viene en el festival South By Southwest (SXSW) de Austin (Texas).