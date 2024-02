Barcelona Negra, el festival dedicado a novela negra que se celebra en la Ciudad Condal, recordará este año a la autora mallorquina Maria-Antònia Oliver (Manacor, 1946 - Biniali, 2022). En concreto, el programa, que llega a su 13 edición con el comisariado de Carlos Zanón, dedicará este sábado 10 de febrero una jornada a la autora de la mítica detective Lònia Guiu a través de dos pases de una ruta teatralizada y una mesa redonda.

La rutas, que lleva por título Torna, Lònia Guiu!, es una coproducción entre la compañía Ovnipresents, el festival Albopàs y el Ajuntament de Manacor, ya que Oliver fue la autora elegida el año pasado por esta iniciativa que se celebra en sa Pobla impulsada por la citada compañía. «Dedicamos la edición de Albopàs a Oliver para recordarla después de su muerte y, a su vez, expandir los géneros del festival y no centrarnos solamente en teatro y las artes en vivo, sino también en subir la literatura a los escenarios», señala Miquel Mas Fiol, miembro de Ovnipresents y organizador de Albopàs.

«Cuando preparamos las rutas para Albopàs ya teníamos la intención de moverlo por otros sitios, pues son muy adaptables. Yo ya sabía que la Biblioteca Jaume Fuster, ubicada en la Plaça Lesseps, acogía el festival Barcelona Negra. Además, daba la casualidad que este año se rendía homenaje a Maria-Antònia Oliver con una mesa redonda, así que decidimos aprovechar y enlazar ambas propuestas», justifica. La ruta tendrá dos pases para este sábado: a las 12.00 y a las 16.00 horas.

«No puedes celebrar un homenaje a Maria-Antònia Oliver sin Lònia Guiu. Aunque nunca lo reconoció, es uno de sus personajes más autorreferenciales: mujer inconformista, primera mujer detective de las letras catalanas, presumida, muy feminista y reivindicativa. Era inevitable que apareciera en las rutas. Además, me fascinó la idea de que Maria-Antònia siempre decía que tenía una nueva aventura para Lònia Guiu, aunque no era verdad porque desde que murió Jaume Fuster, su marido, no escribió más y también estaba demasiado enferma en sus últimos años. En todo caso, siempre la tuvo muy presente. Por ello, me gustaba la idea de que Lònia Guiu quedó pendiente de vivir una nueva aventura de la mano de su querida Maria-Antònia», añade Mas Fiol, autor del montaje.

De eso trata el espectáculo: «Toda la trama gira en torno a una joya robada, pero, en el fondo, los espectadores descubren que solo es una excusa más para saber qué le pasó a Maria-Antònia Oliver para que dejara de escribir sobre Lònia Guiu, que tiene una espinita en su corazón. Los personajes de la tía Joana, de Negroni de ginebra, obra de teatro fantástica de la que por cierto se habla poco, y del jovencito de Cròniques d'un mig estiu, primera novela de la autora, ayudarán a descubrir a Lònia Guiu cuál era esa aventura pendiente y su verdad», detalla.

«Es una propuesta fresca y divertida para todos los públicos y adaptable a todos los lugares. Lo más importante es que el público se lo pasa bien, se ríe, pero también se emociona, porque son rutas muy sensibles y honestas. Es un homenaje muy bonito en el que el espectador pasará por un torbellino de emociones», resume Mas Fiol. La ruta está dirigida por la manacorina Maria Magdalena Vives y cuenta con las interpretaciones de Ana Gago, Alexandra Palomo y Daniele Fregapane.

En cuanto a la mesa redonda, se llevará a cabo a las 11.00 horas en la Sala 1 de los cines Mooby Bosque (Rambla del Prat, 16), y contará con la participación de Margarida Aritzeta, Sebastià Bennasar, Irene Solanich, Montse Sanjuan y Anna Maria Villalonga, que ejercerá de moderadora. Ellos son algunos de los autores que han formado parte del libro colectivo Un gintònic amb na Lònia Guiu (Edicions Xandri).