Sebastià Cabot firma una «parodia» de Stevenson y un cuento del realismo mágico

En verano, en una isla mediterránea, suceden fenómenos extraordinarios: empiezan a llover sardinas, hay una plaga de grillos que cantan ópera, hace tanto calor que puedes cocinar una pizza en el coche y hay tanta gente en la playa que puedes ir saltando de cabeza en cabeza hasta llegar a Sicilia. Ese es el punto de partida de la nueva obra de Sebastià Cabot (Palma, 1981), L’estiu de les sardines, que llegará a las librerías dentro de dos semanas de la mano del sello Espiral Ediciones, que está bajo el paraguas de Dolmen. Lo presentará el próximo 28 de febrero en Rata Corner (Palma).

L’estiu de les sardines, señala Cabot, es un relato ambientado en los años 50 que bebe del realismo mágico y de relatos fantasiosos que tiene como fuente de inspiración «el cine clásico italiano de Fellini, así como relatos de Murakami o Calvino», aunque, como puntualiza el autor, desde la humildad y la sencillez. A su vez, es una historia que invita a «dejar volar la imaginación, recordando los tiempos inocentes de la infancia y su capacidad para ver lo extraordinario del mundo cotidiano».

Ilustración de 'L'estiu de les sardines', de Sebastià Cabot.

Por otra parte, como ilustrador de cabecera de Edicions Xandri, fundada por el escritor Sebastià Bennasar, también firma la portada de La perla negra, de Eduard Contijoch, que se acaba de publicar. Este título, detalla Cabot, versa sobre una bailarina afrocubana que vivía en Barcelona a principios del siglo pasado y a la que llamaban ‘la Josephine Baker de Barcelona’.

Mercado francés

En cuanto al mercado francés, donde el mallorquín ya se mueve como pez en el agua tras lanzar ahí Novembre y Chat noir, nuit blanche con L’Oeuf Éditions, ahora publica lo que será su tercer título en este idioma y el cuarto en su carrera: Le pilleur de cimetières (El ladrón de cadáveres). Se trata de «una versión del cuento gótico» del escritor escocés Robert Louis Stevenson, célebre autor de La isla del tesoro. El relato, ambientado en el Edimburgo del siglo XIX, está protagonizado por un estudiante de medicina que se ve involucrado en el negocio ilegal de venta de cadáveres para su posterior estudio.

«En esa época, la ley solamente permitía que se usaran los cuerpos de presos o de ahorcados, pero llega un momento en el que la demanda sube hasta tal punto que se producen asesinatos para poder hacer negocio. Esta parte es real», señala Cabot sobre este proyecto, con el que se estrena en el sello Les Humanoïdes Associés. Además, también llegará al mercado norteamericano próximamente.

«La historia de Stevenson es de terror gótico, con fantasmas, algo que respeto en mi adaptación. Sin embargo, mi versión o reinterpretación se inscribe en un estilo propio del cómic o del cartoon. Además, también añado un personaje femenino que en la obra de Stevenson no está. Es una mujer que asiste como oyente a las clases, pues no le está permitido estudiar, y termina convirtiéndose en asistenta del protagonista», detalla.

«La evolución del personaje es muy interesante, me recuerda a Breaking Bad porque comienza siendo un patán, pero poco a poco va dejando atrás los escrúpulos. No es que sea malo, sino que más bien emprende un viaje hacia la locura. Asimismo, también he querido dejar en la ambigüedad la cuestión de si los fantasmas que aparecen son reales o son fruto de la locura del protagonista, pues él acaba siendo Grey, el saqueador de cadáveres. Es un viaje moral», concluye.