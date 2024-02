La mítica obra de Calderón de la Barca La vida es sueño sube a escena este domingo en al Teatre Principal de Palma (18.00). Una versión totalmente innovadora y rompedora en la que uno de sus protagonistas es Alfredo Noval, que interpreta al conocido personaje de Segismundo. El actor, natural de Medina del Campo, habla sobre la obra, de lo que ha supuesto este papel principal para él y de su experiencia con los encargados de este proyecto: Declan Donnellan y Nick Ormerod. La dirección de ambos ha supuesto una auténtica revolución para la obra, algo que Noval agradece, ya que supone un alivio al encarar un personaje tan especial como el de Segismundo.

¿Qué se va a encontrar el público con esta versión de La vida es sueño?

Se va a encontrar una obra muy contemporánea, muy distinta a las demás. Lo bueno de tener como encargados a dos directores ingleses como Declan y Nick, es que ellos no tienen ningún peso tradicional con los personajes, así que van directamente a las preguntas filosóficas que plantea Calderón de la Barca. Por eso, la visión de las personajes es mucho más horizontal, lo que provoca que veamos una versión mucho más lúdica y divertida. Sin duda, es más disfrutable para el público.

¿Es la primera vez que actúa en Mallorca? ¿Qué espera de los espectadores que acudan a ver la obra el fin de semana?

Yo ya había venido dos veces. Actué hace un par de años en Palma con Don Juan Tenorio y con El perro del hortelano. Es un sitio que me encanta, de mis favoritos. ¿Y qué espero del público? Sé que en Mallorca, los asistentes al Teatre Principal son muy exigentes. Pero eso no es nada malo. Yo lo agradezco, porque eso implica que tengo que dar el máximo. Además, al ser un público con tanto nivel, valoran mucho el teatro, lo cual es una satisfacción para todos.

Usted interpreta a Segismundo, ¿qué supone encarnar a un personaje tan conocido del teatro español?

Es una gran responsabilidad. Es un papel que se disfruta, incluso sabiendo todo el trabajo que supone hacer de Segismundo. Este personaje ha supuesto una especie de antes y después para mi. Me ha hecho enfrentarme a mis miedos como actor, a estar preparado para un reto de altura como es ponerse en la piel de alguien histórico dentro de la ficción teatral española. Pero al final, cuando después de un largo proceso por fin descubrí a lo que me enfrentaba, es algo que disfruto como un niño.

¿Le costó aceptar el papel? ¿O lo vio como una oportunidad única?

No me costó nada. Cuando me llamaron Declan y Nick para decirme que el personaje era mío, no dudé ni un momento en decirles que aceptaba. Fue un auténtico regalazo. Declan me dijo que yo era como Segismundo y ese es un honor muy grande para mí.

¿Qué planes de futuro maneja? ¿Se plantea en algún momento dejar el teatro para hacer cine o televisión?

Estoy centrado en la gira de La vida es sueño. Pero también tengo otro proyecto en Valladolid que compagino con esta obra.