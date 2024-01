Carlos Ordinas Noguera es escritor y creador del Círculo de Escritores de Baleares, que lleva funcionando un año, cuenta con 108 asociados y que ya tiene hechos los estatutos a falta de la aprobación por parte del negociado correspondiente.

¿Cómo surgió la idea de crear el Círculo de Escritores de Baleares?

-Surgió a raíz de unas tertulias que mantuvimos unos cuantos escritores, todos de acuerdo en crear una sociedad para ayudarnos unos a otros, sobre todo a la hora de editar los libros, lo cual, a día de hoy, y yendo uno de por libre, no es sencillo. Por eso decidimos unirnos, pensando que así, en grupo, tendríamos más fuerza para negociar, no solo todo lo referente a la edición, sino también a la hora de presentar las obras y poder participar en ferias del libro.

-¿Entonces, son esos los objetivos del Círculo?

-No solo esos dos, sino que podríamos añadir otros dos más: que la presentación del libro que haga cualquier miembro del Círculo esté apoyada, cuando menos presencialmente, por parte de los asociados del mismo, y que estas, a ser posible, se hagan en el local que tengamos. ¿Qué resulta que si publicas un libro a través de una editorial, esta te obliga a hacerlo en tal o cual librería? Vale, lo haces. Pero como a día de hoy se suelen hacer dos o tres presentaciones, la segunda la haces en el local del Círculo, lo cual no te costará ni un céntimo, salvo que quieras invitar a los asistentes a una copa.

-¿Dónde está el local del Círculo?

-De momento no tenemos local, por lo que nos reunimos en un bar que nos deja un espacio más que suficiente. Pero le hemos pedido uno al Ajuntament de Palma. No para usarlo diariamente, sino, como máximo, dos o tres veces al mes a fin de reunirnos para tratar nuestros asuntos, para hacer las presentaciones de libros y para conferencias que darán personas que tengan que ver con los libros o con los temas de actualidad en general.

-¿Ya hay directiva?

-Hay una provisional, que presido yo, y en la que están Patricia Chinchilla y Gabriel Carbonell, ambos escritores. Una directiva, más que nada, para poner el Círculo en marcha a todos los niveles, que es lo que estamos haciendo. Más adelante, a lo largo de este año, en una fecha que decidamos, habrá elecciones, a las que se podrán presentar cualquier de los socios con un equipo que formará la directiva. Posteriormente, las elecciones que se celebrarán cada dos años.

-¿Qué escritores pueden formar parte del Círculo?

-Todos los de Baleares sin distinción de lenguas, me refiero a las del territorio nacional, así como extranjeras de los residentes en las islas del archipiélago Balear. Por que cuántos más seamos, más objetivos podremos lograr.

-¿Pagan cuota los asociados?

-Desde la creación del Circulo a día de hoy, no. Pero en una próxima reunión que convoquemos, la directiva provisional propondrá el pago de una cuta, que podría oscilar entre cinco y diez euros al mes, un dinero que emplearemos para gastos imprevistos o, por ejemplo, para pagar a la persona que nos de una conferencia, pues como he dicho, nuestra intención es abrir un ciclo de ellas. Por supuesto, muchos de los conferenciantes, por no decir la mayoría, lo harán gratuitamente, pero igual algún día, porque lo que dice es de actualidad o interesante para los escritores, tenemos que traer a esa persona desde alguna de las otras tres islas o de la península. Porque imaginamos que al local, si nos lo cede el Ajuntament, será gratuito.

-Volvamos a la edición del libro. ¿Con qué problemas se encuentra el autor a la hora de publicar?

-Con varios. Veamos, si lo publicas por tu cuenta, es decir, por lo que se denomina autoedición, cosa que hacen muchos, a la hora de venderlo, salvo pequeñísimas excepciones, las librerías no te los aceptan, por lo tanto, ¿cómo los vendes? Por4 otra parte, tampoco puedes llevarlo a ninguna Feria, ni venderlo en la península, pues ahí te va a pasar lo mismo: que ninguna librería te lo va a vender. Y si lo dejas en manos de una editorial, tampoco es fácil. Sí, te corrigen el texto, te lo editan, te diseñan el libro y las portadas, y algunas, antes de que la venta te suponga un ingreso, te exigen que vendas por tu cuenta un número determinado de libros, lo cual no es sencillo pues te tienes que buscar el modo de cómo hacerlo, y una vez que lo consigues, recibes un porcentaje, generalmente bajo. Y eso suele ocurrir, cada vez más, de un tiempo a esta parte… Tal vez por aquello de que a día de hoy, al menos así lo pienso, hay más escritores que lectores. Por eso, la editorial, primero cubre los gastos que conllevan la edición del libro, y luego reparte ganancias, naturalmente, quedándose la parte mayor de las mismas. De ahí que, unidos, igual encontramos otros caminos para, cuando menos, el reparto esté más nivelado.

-¿Y tiene, cuanto menos un indicio, de que eso se pueda conseguir?

-¡Hombre…! No es sencillo, aunque nos consta que entre los escritores del Círculo los hay que son también editores. Por eso, si nos unimos, podríamos conseguir que la edición no nos fuera tan costosa, o el reparto de beneficios tan pequeño.