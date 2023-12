El mallorquín Miguel Ruz, en la cresta de la ola gracias al éxito de ‘Nowhere’

«El éxito de Nowhere nos ha ayudado a posicionarnos a nivel global» expone el mallorquín Miguel Ruz, coproductor y coguionista de la película de habla hispana más vista de la historia de Netflix y que le ha abierto muchas puertas a la vez que ha hecho que haya quien también toque a la suya propia. Y es que el rotundísimo triunfo de la cinta protagonizada por Anna Castillo ha servido como una grandísima carta de presentación para su productora, Rock & Ruz, la cual comparte con su socio Jordi Roca. Por ello, lanzan su mirada ahora al mercado internacional desde el talento nacional con el objetivo de «crear una marca global».

En esta línea han firmado ya algunas asociaciones de peso, teniendo en marcha distintos proyectos. Uno de ellos es con el italiano Leonardo Fasoli, creador de la serie ZeroZeroZero y guionista jefe de la serie Gomorra, logrando ambas gran repercusión. Con Fasoli está en desarrollo una idea original del propio Ruz que consiste en un thriller ambientado en España durante un conflicto bélico.

Por otra parte, Ruz también trabaja con Alejandro Hernández, guionista que ha trabajado en la recientemente estrenada serie de Los Farad y que ha colaborado varias veces con Alejandro Amenábar (Mientras dure la guerra, La Fortuna), Salvador Calvo (Adú, 1898. Los últimos de Filipinas) y Mariano Barroso (Lo mejor de Eva y Todas las mujeres, por el cual ganaron un preimo Goya). Hernández está trabajando ya en el guion de The Catch, la cual está planteada en Eivissa y por lo que no se descarta su rodaje no solo en la pitiusa, sino también en Mallorca.

Estas dos colaboraciones son, para Ruz, claramente «dar un paso más y apuntar a lo más alto» porque tras Nowhere «hemos marcado un nivel y la idea es superarlo a nivel de producción y calidad», aunque es consciente de lo difícil que será repetir de nuevo «ser la película más vista de habla hispana».

Talento

El futuro de Rock & Ruz, y el del propio mallorquín, pasa por «combinar el talento nacional y doméstico con el europeo e internacional», algo que pueden permitirse ya que «Nowhere nos ha dado el acceso a grandes creadores y guionistas que ahora nos prestan atención», ya que en los casos de Fasoli y Hernández se trata de dos profesionales no solo con una enorme y dilatada trayectoria, sino que también son dos personas «saturadas de proyectos y propuestas» y, tal y como señala Ruz, «por suerte han elegido los nuestros».

A estas dos producciones se suma también la versión en español del éxito coreano Milagro en la celda 7, un melodrama que se rodará en México y que está comisionado por la empresa Vix y que se realiza junto a Juan Mayne, quien fuera directivo de Netflix y que ha fichado por SkyShowtime como director general de contenido. Mayne, a su vez, ya participó en Nowhere como productor ejecutivo.

Estos proyectos son solo la punta del iceberg de todo lo que Ruz tiene entre manos desde Rock & Ruz y también al margen y que incluyen un filme de terror y otro al estilo Nowhere del género ‘atrapado’. Así pues, 2023 ha sido, tal y como él mismo confiesa, el «mejor año de mi vida profesional» y el objetivo ahora es «seguir esta trayectoria» y saber combinar «los requisitos comerciales» de los proyectos con «el mensaje que quieras comunicar», porque como destaca él mismo: «Primero hay que pensar en el público y luego hacer tu película».

Por ello, el mantra que más se repite Ruz es el de «seguir insistiendo y no dejar que el pensamiento tome asiento», por lo que «ya estoy pensando en 2025» desde la tranquilidad de «saber que ahora tenemos una credibilidad enorme gracias a Nowhere» que facilita algo las cosas.