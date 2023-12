¿Quién no ha fantaseado siendo niño con que sus juguetes cobraban vida? Para los más pequeños, de hecho, es casi una obviedad que sus diminutos compañeros respiran y se mueven con la misma naturalidad que ellos. Esta idea, tan suculenta como fantástica, da para mucho. Desde aventuras familiares como reflexiones sobre la existencia a blockbusters o, incluso, historias de terror que nos hacen escondernos bajo las mantas. Y como decía Stanley Kubrick, si puede pensarse o escribirse, puede filmarse. Por ello, posamos nuestra mirada en el Séptimo Arte para proponer algunas historias en las que esos objetos inanimados se animan más de la cuenta.

Si pensamos juguetes es tan redundante hablar de Toy Story como insultante no mencionarla. La primera película de Pixar fue una revolución en la animación y a día de hoy sigue siendo una muy disfrutona aventura familiar que cuenta con varias secuelas. Otros juguetes que se mueven e incluso luchan son los de Pequeños Guerreros, la conocida cinta en la que el Comando de Élite y los Gorgonitas se enfrentan por la supervivencia para desgracia de una familia que, simplemente, está en medio de todo el meollo.

En La llave mágica, un armario insufla alma a los muñecos de su interior, desatando un sinfín de situaciones, mientras que en Ready Player One y Free Guy, más que cobrar vida, son las personas quienes viven en mundos de los juegos digitales. No solo lo familiar y lo cómico tiene cabida en el mundo de los juguetes, que pueden ser también pesadillescos. Si no que se lo digan a los protagonistas de Chucky, Annabelle y Megan, realmente escalofriantes.

Y también hay cabida para la duda existencial, como hacen Greta Gerwig y Margot Robbie en la reciente Barbie, en la que la muñeca más famosa del mundo cobra vida. Otras opciones son el clásico de Pinocho, de la cual Guillermo del Toro ha hecho la revisión más actual, las varias propuestas de La Lego Película o la entrañable Fantástica Aventura, en la que un ratón de cuerda y su hijo tienen una nueva oportunidad tras ser abandonados en la basura.