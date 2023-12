Hoy domingo, Laura de la Fuente (Palma, 1991) hará doblete de Sibil·les: a las 18.00 horas cantará en la iglesia de Sant Felip Neri y en la del Sagrat Cor a las 20.00 horas. Un doble cita que, según reconoce, no resulta tan extraña, aunque sí «intensa», «porque cuando canto pongo todo mi corazón, si no, no tendría sentido este trabajo».

No es la primera vez que De la Fuente interpreta el famoso Cant de la Sibil·la y que además lo hace en estos templos de Ciutat. «Siempre quise cantarla, porque es muy importante para Mallorca y para mi familia. Mi padre me la enseñó cuando era pequeña y precisamente él se encargará de los interludios, lo cual es un tanto gracioso, y también Gori Marcús, maestro de capilla de Sant Felip Neri», detalla la artista, que es soprano falcon, es decir, «una voz que se encuentra entre soprano y mezzosoprano».

«Puedo cantar repertorio de mezzosoprano, pero no todo. Por ejemplo, puedo cantar el papel de Santuzza, de Cavalleria Rusticana, pero no el de Azucena de Il Trovatore, y de soprano sí puedo interpretar a doña Elvira, de Don Giovanni, de Mozart, pero no Mimi en Bohème, de Puccini», comenta.



Proyectos

En octubre, De la Fuente ganó junto al pianista ibicenco Llorenç Prats –con quien suele trabajar–, la octava edición del Concurso Internacional Elsa Respighi de Verona. Precisamente en esta localidad italiana estudió la palmesana durante un año antes de marchar a Roma, donde recibió clases de Ornella Pratesi. «Cuando tengo que prepararme para un papel importante todavía voy allí para que me guíe. Al final, los cantantes de lírica nunca dejamos de estudiar».

Además, entre sus últimos trabajos figura su papel como Adalgisa, coprotagonista de la ópera Norma, de Bellini, con la que debutó en el Teatre Principal d’Alacant e hizo un tour, de la mano de su productora Leonor Gago, con La Traviata.

«Coincidí con Maria Casado, soprano también mallorquina. Fue con ella que debuté en la ópera, cuando yo tenía 10 años. Es una gran cantante y persona. Es como mi Maria Callas personal», admite.

«Con dos años, mis padres me apuntaron a piano y fui a clases en el Conservatori, pero con 8 empecé a asistir a clases de canto en Santa Mònica y allí el profesor Alejandro Prieto nos puso un día a Maria Callas y yo tuve claro que quería dedicarme a esto, a cantar ópera. Para mí es una diva y es la mejor», recuerda De la Fuente, que ahora se prepara para el prestigioso concurso Grandi Voci, que se celebrará en febrero en Salzburgo (Austria). El mallorquín Joan Laínez ganó el primer premio en este 2023.

La artista lamenta que «en Mallorca solo he tenido la oportunidad de cantar gracias a Gori Marcús, quien de hecho me recomendó ir a estudiar a Roma, y me gustaría poder subir al escenario del Teatre Principal de Palma algún día».