Sergio Melià, de Marvel a Dolmen para dejar su trazo en ‘Balears abans i ara’

Aunque Sergio Melià lleva trabajando en el mundo de los cómics desde los años 90, colaborando con DC y Marvel, es un viejo conocido de la editorial mallorquina Dolmen Editorial, con quien trabajó a principios de los 2000 en la revista Eros. Esa buena relación y su estilo de dibujo le hacían perfecto para sustituir a Quim Bou al frente del proyecto de contar la historia de Balears en cómic: «Cuando me encargaron la nueva entrega de Balears abans i ara me hizo mucha ilusión porque la Historia es un tema que en general me encanta. Siempre aprendes cosas nuevas que no sabías y la posibilidad de ‘reconstruir’ una época siempre es un cierto desafío y me gusta hacerlo».

La décima entrega de Balears abans i ara, un volumen dedicado a Bandolers, pirates i xuetes en los siglos XVI i XVII, se presentó ayer en la librería Gotham de Palma y contó con la presencia del ilustrador. Al trabajo de Antoni Marimon como historiador y asesor de la colección, se sumó la predilección de Melià por la época en que se centra la nueva propuesta: «En este caso contaba con cierta ventaja, ya que el siglo XVII es un periodo por el que me he interesado hace tiempo y lo conozco bien». Profesionalidad A pesar de ello, no resulta sencillo ambientar una historia en una época tan lejana, y es ahí donde la profesionalidad del artista entra en acción: «A la hora de recrear un periodo histórico, en ocasiones como esta en que no cuentas con todos los datos, hay que echar mano de la imaginación. No en el sentido de inventar, si no en el de recrear las situaciones aplicando la lógica. Y después, cuando encuentras nuevos datos y, en ocasiones, confirman tus suposiciones, es muy satisfactorio». Y si bien el guionista actual de la serie es mallorquín, Sergio Melià nació y reside en Castellón, lo cual a priori hubiera podido significar un problema: «Curiosamente fue todo lo contrario, me sentí muy cómodo. Siendo de Castellón, el paisaje externo a las ciudades es prácticamente el mismo. ¡Incluso las casas aisladas en la montaña son del mismo estilo, muy simples y espartanas!». La transversalidad de un medio como la historieta, que puede abarcar en un solo cómic materias como historia, humor, dibujo o cultura, lo hacen perfecto para colecciones como esta: «Utilizar el tebeo para divulgar temas históricos me interesa mucho. Es un medio excelente para llegar al público con un lenguaje amable y fácil, y que no por ello rebaja el contenido».