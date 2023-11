Mark Reilly, cantante de Matt Bianco: «La música de hoy en día me parece mucho más simple y no es tan original»

Con un ritmo y un toque más bien latino, Matt Bianco se hizo un hueco en el mundo de la música pop de los años 80. Su álbum debut, Whose Side Are You On?, lanzado en 1984, considerado por muchos como el mejor año de la historia de la música junto a 1969, escribieron con letras doradas su paso por la industria a través de la voz de seda de Basia Trzetrzelewska y el empuje de Mark Reilly, quien ahora representa a la formación autora de éxitos como Sneaking Out The Back Door y Don’t Blame it on That Girl. Reilly es quien presenta esta noche, en el Trui Teatre (21.00 horas), dentro del Jazz Voyeur Festival, los Essentials de Matt Bianco.

The Essential Matt Bianco es un repaso a los grandes éxitos de su banda, ¿cómo fue volver a esa época musicalmente?

—Fue algo que ocurrió durante la pandemia, me quería mantener ocupado durante el confinamiento y me puse a mirar cómo habían cambiado algunas de mis canciones de mi carrera. Me interesaba ver cómo las tocábamos antes y cómo han ido progresando. Además, nuestros fans ya tienen los originales, así que es interesante y divertido poder ofrecer algunas interpretaciones y versiones de esas canciones que son diferentes.



El Jazz Voyeur Festival describe su música como suave y sofisticada, ¿cree que la música de hoy en día ha perdido esas cualidades?

—Es difícil de decir, porque ahora musicalmente las cosas son mucho más simples y no suenan tan original para mí, pero es la manera en que progresan las cosas y quizá sea lo que gusta a los jóvenes. No es para mí, desde luego, yo sigo disfrutando de una buena canción y la verdad es que no escucho mucho a artisas actuales. Su banda fue pionera a la hora de unir jazz y ritmos latinos con el pop, ¿encontró críticas por ello?

—Bueno, en cierto sentido. A algunos les gustó mucho y otros no tanto. Al estar en el Reino Unido, donde el ambiente era mucho más rockero, era algo raro, y la gente veía nuestra música como una novedad y, quizá, no lo tomaron muy en serio por estar asociado a ritmos latinos que se relacionaban con la playa y ese tipo de cosas, pero en su estructura musical teníamos un buen nivel. Sé que no era para todo el mundo, pero pasa con todos. Ahora, no obstante, la música de tipo latino parece ser la más escuchada a nivel mundial, ¿cómo lo ve?

—Es cierto, aunque en los países latinos no ha cambiado, ahí ya había esa música. Creo que está bien, genera nuevas ritmos y su unión con otros estilos hace que todo avance. ¿Considera que la música tiene algún gran reto en la actualidad?

—El único reto que puedo ver es hacer la música que disfruto. De eso se trata al final, hacer música pasarlo bien, mantener tu integridad y ser fiel a la música que te gusta. ¿Se considera una persona nostálgica?

—La verdad es que no e intento evitar los 80, pero a mis conciertos siempre acuden nostálgicos y está bien.