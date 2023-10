Lleva más de medio siglo sobre los escenarios, tocando canciones que ya se han convertido en himnos, como Para que no me olvides, Si tú fueras mi mujeres o Noches de blanco satén, solo por citar unas pocas. Ahora, Lorenzo Santamaría dice adiós a las tablas con un concierto muy especial en el Auditòrium de Palma, este viernes, a las 20.30 horas.

Para celebrarlo, el artista de Santa Maria del Camí ha lanzado el disco Para que no me olvides, que recoge la grabación en directo de los 23 temas más emblemáticos de su carrera. El álbum ha sido producido por el propio Santamaría y grabado en los Estudios PKO por Alberto Sánchez, con la asistencia de Héctor Quevedo y masterización de Antonio Moreno, y Ona Edicions por Miquel Brunet, en Bunyola.

El periodista musical ha entregado este martes a Santamaría su disco de oro de ‘Para que no me olvides’, lanzado en 1975.

A pesar de las circunstancias, Santamaría no se muestra excesivamente nostálgico. «Siento nostalgia del ahora, que es algo que está de moda. Basta ver Elton John, que llena estadios de 30.000 personas o Coldplay, que lo hace durante tres días y 300.000 personas. Porque Coldplay también es nostalgia, aunque no sea de los años 60. No debemos despreciar la nostalgia, hace feliz a mucha gente», señala.

De cara al concierto del viernes, el artista confiesa sin rodeos su preocupación por controlar la emoción que, «a estas edades, te afectan al corazón». «Estos días estoy histérico, es algo que siempre me pasa cuando tengo que tocar en Mallorca. Las actuaciones aquí son las que me salen peor por la voz, los nervios se me suben a la garganta y lo paso fatal. Quiero quedar bien, demasiado bien», ha admitido este martes en rueda de prensa en Xocolat, donde puntualizó que su despedida no es definitiva, sino que es «un adiós entre comillas de los escenarios de Palma, pero hay todavía muchos sitios en los que tocar: Menorca, Ibiza o Formentera. Donde me inviten iré».

«El año pasado comencé esta gira en Santa Maria y en directo ya dije que la quería empezar allí porque a saber si la podría terminar también ahí. Estoy bien físicamente, pero la edad no perdona», concluyó.