Este martes es la noche de los difuntos, del truco o trato, de los sustos, del miedo y de lo oculto. No, no es que mañana haya elecciones, simplemente es Halloween. Y sí, es cierto, muchos piensan que esto no es más que una americanada como lo son Starbubcks, el McDonald’s o Acción de Gracias –aunque su origen es en realidad celta, pero bueno–, pero si no nos ponemos demasiado puristas y lo vemos con otros ojos puede ser la excusa para, simplemente, pasar un rato divertido.

En Halloween lo típico es disfrazarse de algo que, por favor, dé miedo –aunque últimamente esto último parece un requisito menos importante para muchos– y, con esta idea en mente, Ultima Hora pregunta a varios representantes del sector cultural isleño a que imaginen unos disfraces algo especiales. ¿De qué historia de terror disfrazarían a los personajes de la cultura mallorquina reales o ficticios? El primero de los consultados es el cineasta y autor de teatro David Mataró, director del premiado cortometraje Els Mal, historia de una vampírica familia de Sóller en clave de humor. Mataró cambia a los chupasangres por los licántropos con su propuesta de un «Arxiduc Lluís Salvador como un hombre-lobo afincado en Mallorca». Mataró imagina al aristócrata «mordido por un lobo en Florencia» donde, tras comenzar su carrera sanguinaria, comienzan a sospechar de él, lo que le hace «venir a Mallorca y, oculto en la Serra de Tramuntana, y con la excusa de hacer estudios naturales, siembra el terror cada noche de luna llena». Y, para finalizar, lanza la pregunta: «¿Una leyenda o un hecho escondido en la historia?». Ahora que sea el lector quien decida. Y si Mataró se fija en el Arxiduc, el escritor Házael González fija su mirada creativa en otro personaje con un aura de leyenda de la historia isleña: el Comte Mal. González, autor de la saga de Historias de la Tierra Incontable y fundador de la editorial de reciente creación Ediciones Incontables, prefiere imaginarse «el más posible y, al mismo tiempo, fantástico encuentro que contemplo para esta noche de Halloween: el de nuestro Comte Mal con el Jinete Sin Cabeza del valle Sleepy Hollow», historia clásica del terror romántico escrita por Washington Irving. Para González, pues, la imagen terrorífica de este 31 de octubre son «ambos cabalgando sus oscuros corceles y aullando enloquecidos mientras escapan juntos de los más negros pozos del invierno». Regresamos a las historias sanguinarias de chupópteros de la mano de la guionista Irene Niubó, escritora en series como Pep o el thriller mallorquín Treufoc, quien reimagina a la escritora francesa George Sand como una vampiresa. Niubó reúne la creatividad que podemos encontrar en las historias de Anne Rice para vislumbrar una Sand que «se esconde junto a Frederic Chopin en Mallorca después de ser contagiada por un intelectual vampiro en París». No cuesta, pues, crearse una imagen mental de un posible encuentro entre Sand y el mítico Lestat de Rice, dando como resultado una muy diferente experiencia de Sand en su visita a Valldemossa, que una perspectiva novedosa a su conocida obra Un invierno en Mallorca, cuyas vivencias son ahora «fruto de su miedo a ser descubierta por sus vecinos, así como el hecho de vestir con pantalones para ocultar su mortecina piel», huyendo del sol y las miradas indiscretas en el interior de la Serra. Pozo Por su parte, el también cineasta Carles Jofre, autor del thriller Verano rojo o Los visitados, quien coincide en su propuesta terrorífica con un proyecto real de cortometraje de Cinètica Produccions: una versión de Maria Enganxa en clave de terror. También hay que decir que Maria Enganxa es, en sí, terrorífica, pero Jofre la imagina de una manera «facilona»: «Somo Samara, la niña del pozo en The Ring». Finalmente, el crítico cinematográfico de este diario Josep Carles Romaguera, da un salto a la actualidad y une El Exorcista, que cumple 50 años de su estreno con la plana política de la Isla. «Quien estaría poseído sería Jorge Campos y quien trataría de sacarle al diablo sería Marga Prohens, sustituyendo al ficticio padre Merrin, acompañada de un fiel Jaime Martínez en el papel del padre Karras». Aunque, reconoce Romaguera, que quizá preferiría Prohens dar el salto al universo de Stephen King y directamente «torturar a Campos tal y como hace el personaje de Kathy Bates al interpretado por James Caan en Misery».