Con un show inmersivo, la banda tributo The End celebra el 50 aniversario del lanzamiento de uno de los álbumes de rock más recordados y vigentes de la historia de la música: The Dark Side of the Moon, de los influyentes Pink Floyd. Este domingo la sala Es Gremi de Palma acogió su propuesta, que la prensa especializada ha descrito como «una experiencia musical y sensitiva» y que, a través de una «interpretación fiel y respetuosa» comparte con el público la pasión por la música del conjunto de rock progresivo y psicodélico británico.

Aunque The Dark Side of the Moon centró el repertorio, en una segunda parte del concierto se sumaron los hits más emblemáticos de la banda, temas como Wish You Were Here, Comfortably Numb, High Hopes o Run Like Hell, entre otros. The End sumergió pues la sala Es Gremi en la excitante década de los 70 con una sobredosis de rock sinfónico que superó las dos horas de duración. Tal es el empuje de este espectáculo visual y sonoro, que ha elevado el prestigio de esta banda argentina sumiéndola en una gira internacional que no conoce fronteras. Y es que, además de las principales capitales argentinas, su gira 2023 ya ha pasado por diferentes emplazamientos de Latinoamérica y Europa.