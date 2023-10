Alfonso Goizueta, finalista del Planeta: «Me divertía novelar la personalidad de Alejandro Magno»

Alfonso Goizueta Alfaro (Madrid, 1999) tiene el honor de ser el participante más joven que ha sido premiado en una de las 72 ediciones del Premio Planeta, en su caso como finalista. La edad del escritor, 23 años, es la misma que la del protagonista que novela en La sangre del padre: el emperador Alejandro Magno. Desconocido para la inmensa mayoría de periodistas que, ayer, le entrevistaban, el autor sólo había escrito antes una única novela, autopublicada, aunque se dio a conocer con la edición de un extenso ensayo, titulado ‘Limitando el poder’, donde se atrevía a analizar la evolución histórica de la diplomacia europea entre 1871 y 1939. Publicó también ‘Los últimos gobernantes de Castilla’ (2019) sobre Isabel la Católica, el cardenal Cisneros e Isabel de Portugal. De la obra finalista, dijo haberla escrito en plena pandemia y que había supuesto un total de tres años de trabajo.

Con La sangre del poder se atreve con una de las figuras más representadas de la lireratura. « La novela trata de la vida de Alejandro Magno, desde su nacimiento en Macedonia hasta su muerte, aunque me centro en el viaje de la conquista del Este, la fundación del helenismo y de su evolución como rey y como persona », declaró Goizueta, quien aseguró que « quería ir contra el mito idealizado de Alejandro Magno, tenía claro que debía ser un personaje con un gran mundo interior y me divertía novelar sobre cuestiones de las que no sabemos con certeza, como su personalidad».

El joven madrileño, que es licenciado en Historia y Relaciones Internacionales, contó que «siempre he querido ser escritor y he tenido la necesidad de escribir, aunque había pensado en la escritura como una actividad a tiempo parcial » y manifestó que «Alejandro Magno, como líder, es un personaje inspirador, pero me interesaba plasmar sus dos caras, la del ser humano que crece y la del rey que cada vez se actúa de forma más tirana y autoritaria».

La motivación de escribir la novela fue el intento de escribir un cuento sobre Alejandro Magno. «Mi abuelo me dijo que un cuento no sería suficiente, sería una tarea imposible sobre un personaje como Alejandro», desveló Goizueta.