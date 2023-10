Un pedacito de Mallorca estará hoy en Gales atenta a la ceremonia de los Bafta que deciden esta noche sus premios y galardones. Entre los nominados, Sergio Delgado, director de fotografía riojano que aspira al reconocimiento por su trabajo en The Pact. Delgado confiesa desde Londres estar «ilusionado» por la candidatura mientras se prepara para otro rodaje, ya que está bastante solicitado.

Delgado estudió en la Isla imagen y sonido porque buscaba formarse en el mundo del cine, y Mallorca, a la que ya había venido varias veces con su padre que tenía familia aquí. A su vez, fue aquí donde se estrenó como director de fotografía en el cine con un filme de Martín Garrido, H6: Diario de un asesino.

No obstante, Delgado se curtió durante años como cámara, encadenando importantes trabajos como El laberinto del fauno, con Guillermo del Toro, Che, de Steven Soderbergh, o Los límites del control, de Jim Jarmursch. Él mismo detalla que fueron experiencias «increíbles» de las que «pude aprender muchísimo».

Y aunque tenía «bastante prestigio» como ayudante de cámara, se dijo que si no aprovechaba el tirón en ese momento no lo haría nunca, así que tras varios trabajos en publicidad, cine y televisión, dio el salto a la dirección de fotografía en un proyecto grande para aquel momento como fue Fuga de cerebros y, de ahí, probó suerte en Inglaterra, tras pasar por la India, Sudáfrica y otros países de Europa.

Una de las imágenes de la serie 'The Last Kingdom', con fotografía de Delgado.

Y a pesar de que el mercado inglés es «difícil» porque va todo por agencias, desde 2015 está asentado en el país británico encadenando trabajo con trabajo. «Los proyectos aquí son más grandes y, aunque tienes inestabilidad por ser freelance, sabes que más o menos vas a poder trabajar». No solo así ha sido durante años, sino que «ahora hasta me puedo permitir el lujo de elegir los proyectos que hago», reconoce.

Uno de sus más recientes proyectos, precisamente, es The Pact, una serie de tipo thriller que le ha valido la nominación antes mencionada. Es, sin embargo, solo una de las últimas, estrenada el año pasado. Su lista de títulos, no obstante, es larga y en ella sobresalen otros trabajos como The Great, protagonizada por Elle Fanning y producida Hulu que «fotográficamente me gustó muchísimo y me siento muy orgulloso de ella», reconoce Delgado. El resultado fue tan satisfactorio que Hulu envió los episodios dirigidos por Delgado como candidatos a los Emmys, aunque finalmente no fueron nominados: «El simple hecho de lo que pensaran me hizo sentirme muy orgulloso».

Otro proyecto que Delgado destaca por encima del resto es Soulmates, que describe como «uno de los mejores trabajos que he hecho» y al que pudo otorgarle un «look muy antiguo» que disfrutó.

Entre las cosas que tiene entre manos pendientes de finalizar hace hincapié en A gentleman in Moscow, protagonizada por Ewan McGregor, con un «guion alucinante» con un grandísimo actor y que «se vio afectada por la huelga».

Tras una carrera tan dilatada y variada en la que aparecen otros importantes filmes o series como The Last Kingdom y El ladrón, su esposa y la canoa, para Delgado está claro que lo importante es «saber encontrar un equilibrio entre la calidad y la rapidez». «El tiempo es muy limitado y no hay tiempo de equivocaciones, por lo que es muy importante saber tomar las decisiones correctas», algo que, según detalla, nace, no se hace, ya que «la técnica la coge cualquiera con el tiempo, pero hay un punto de vista especial que o lo tienes o no, es innato», concluye.

El cinefotógrafo se encarga de la dirección de la cámara y la iluminación.

Con más de 40 títulos en su filmografía, Delgado se ha ganado un hueco por derecho propio en la industria cinematográfica británica y española que hoy puede ser reconocida con el Bafta de Gales, un premio para una trayectoria totalmente de cine.